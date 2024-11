L’osservatorio Just Eat 2024

SVELATI I QUATTRO PROFILI DEI FOOD LOVERS IN ITALIA

UN VIAGGIO TRA PASSIONE, TRADIZIONE E INNOVAZIONI CULINARIE CON I PURISTI, GLI EDONISTI, LE SENTINELLE E I SEGUACI

Milano, 15 novembre 2024 - Just Eat presenta l’ottava edizione dell’Osservatorio Just Eat e rivela un’esclusiva collaborazione con Aurora Cavallo, meglio conosciuta come Cooker Girl, per un menù dedicato ai quattro profili che stanno rivoluzionando l’esperienza culinaria e il food delivery.

In un mondo culinario in costante evoluzione, il delivery non è più solo comodità, ma anche un mezzo per vivere esperienze di gusto e scoperta. In questo scenario, Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, invita a scoprire come le abitudini gastronomiche degli italiani stiano cambiando nella nuova edizione dell’Osservatorio Just Eat, che analizza tendenze e preferenze culinarie per un pubblico sempre più esigente, attento alla qualità, alla sostenibilità e alla ricerca di nuovi sapori.

Grazie alla collaborazione con WGSN, istituto di ricerca sulle tendenze dei consumi, Just Eat ha esplorato i nuovi trend che plasmeranno il mondo gastronomico e del food delivery, e indagato poi, insieme agli SQUADRATI, come questi stiano influenzando le scelte e le preferenze degli italiani.

“Oggi, la consegna del cibo a domicilio rappresenta molto di più di una semplice comodità: è diventata un’esperienza che risponde alle nuove esigenze di convenienza, qualità e sostenibilità dei consumatori. Il nuovo Osservatorio si avvicina ai consumatori, riflettendo i loro cambiamenti e rispondendo alle loro esigenze. In Just Eat ci impegniamo a soddisfare queste aspettative, ampliando l’offerta e integrando servizi innovativi come la consegna della spesa a domicilio”, ha dichiarato Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia. “Guardiamo al futuro con l’obiettivo di anticipare i trend e mantenere il nostro ruolo di leader, contribuendo a un mercato sempre più diversificato e sostenibile”.

Il cibo non è mai stato solo un piacere per il palato, ma una vera e propria espressione del proprio stile di vita. Secondo la ricerca condotta dagli SQUADRATI per Just Eat, le parole chiave che emergono da questa evoluzione sono gusto (70%), semplicità (43%) e tradizione (42%), ma anche scelta consapevole (28%) e socialità (19%), due concetti che stanno guidando la trasformazione del settore. I food lover italiani si dividono in quattro principali profili, ognuno dei quali porta con sé un approccio unico al mondo food, che spazia dalla ricerca del cibo come momento di cura e benessere, fino all’esplorazione di esperienze culinarie più edonistiche e sociali. Un viaggio che racconta una nuova Italia del gusto, pronta a scoprire, esplorare e sperimentare.

Puristi: i pionieri dell’alimentazione consapevole e del cibo multifunzionale

I Puristi sono i nuovi protagonisti della consapevolezza alimentare in Italia. Per chi segue questo trend, il cibo è una forma di self-care, un gesto che parte dal rispetto per il proprio corpo e la propria salute. Non si accontentano di mangiare bene, ma desiderano nutrirsi con ingredienti che li facciano sentire in armonia con sé stessi. Il trend del Self Care Diet (39%) è quello che meglio li definisce: un’alimentazione sana e personalizzata che va oltre la dieta e diventa un vero e proprio stile di vita. Per i sostenitori di questo trend, il cibo è fortemente associato al concetto del clean eating, il mangiare “pulito” (66%), alla scelta consapevole (59%) di come nutrirsi e alla leggerezza (48%). È per questo che nel tempo hanno modificato le proprie abitudini di acquisto, mettendo oggi nel loro carrello più alimenti specifici in sostituzione della carne (58%), i cibi con ingredienti arricchiti di proteine, integratori o altri elementi (49%) e gli alimenti a Km 0, o con tracciabilità della filiera (45%). Pertanto, i loro pasti prevedono alimenti più salutari quali i probiotici o fermentati (58%), come kefir e kombucha i cibi “senza” (53%) – senza lattosio, senza glutine, senza zucchero - ma anche con i “superfood”, gli alimenti ricchi di nutrienti a beneficio della salute (46%), quelli con più proteine (45%) e anche i biologici (44%).

Allo stesso tempo, questi food lover si orientano verso cibi freschi, leggeri (27%) e una consapevolezza di un’alimentazione etica con una forte attenzione alla sostenibilità. Sono sempre alla ricerca di ingredienti che rispettino la qualità e la provenienza, preferendo i prodotti a km 0 o con tracciabilità della filiera (28%) e i ristoranti che utilizzano ingredienti freschi e biologici.

Edonisti: innovatori del piacere culinario e dei piccoli riti giornalieri

Gli Edonisti si avvicinano al cibo con un approccio completamente diverso: per loro, mangiare è un piacere assoluto, un'esperienza che va vissuta con tutti i sensi. L’alimentazione non è solo volta alla nutrizione, ma all’immersione in un momento di totale gratificazione. Il trend del rito dello snack di mezzanotte racconta l’aspetto edonistico della loro vita: sempre alla ricerca di nuovi ristoranti da provare, anche a tarda notte, il cibo diventa il centro di esperienze sociali che si estendono ben oltre la cena. Il 33% degli italiani si riconosce in questo trend, dove il cibo diventa un’esperienza unica da vivere anche in orari non convenzionali.

Gli Edonisti sono anche appassionati del trend rituali quotidiani da elevare, che porta a trasformare ogni piccolo successo quotidiano in una celebrazione gastronomica, pur mantenendo l’attenzione focalizzata su alimenti sani. Per chi segue questa tendenza, il cibo diventa un rituale che rende ogni momento speciale, spesso condito da ingredienti di qualità come i superfood (34%) e i cibi “senza” (35%). In questo caso, il piacere non è solo nel gusto, ma nella consapevolezza di nutrirsi bene.

Per coloro che sposano questo trend, ogni pasto è un’occasione speciale, infatti, tendono a pranzare e cenare in modo più sfizioso rispetto al solito (35%) e percepiscono il cibo in associazione alla socialità e all’intrattenimento (36%). I ristoranti frequentati sono quelli che offrono esperienze uniche: il 40% di loro frequenta ristoranti che sono aperti fino a tardi, mentre il 36% è attratto quei ristoranti dove si producono gli ingredienti che si utilizzano in cucina o a Km 0.

Sentinelle: i guardiani dell’origine tracciabile e della cucina sostenibile

Le Sentinelle sono i veri difensori della cucina autentica, semplice e salutare. Per loro, il cibo deve essere essenziale, privo di fronzoli e preparato con ingredienti naturali. Il trend della cucina autentica abbraccia il minimalismo delle ricette e la purezza dei prodotti. Il 43% degli italiani segue questo trend, prediligendo piatti che esaltano la qualità degli ingredienti e riducono al minimo l’elaborazione. La semplicità delle preparazioni e l’autenticità del cibo sono i valori che guidano la loro alimentazione.

Ma non solo, i fan della cucina autentica sono particolarmente attenti alla salute e alla sostenibilità: il 52% di loro cerca cibi leggeri, senza grassi o additivi, e il 53% predilige alimenti probiotici e fermentati. La loro scelta di ristoranti riflette questa filosofia: sono habitué dei locali che utilizzano ingredienti freschi e a km 0 o che si concentrano sulla cucina sana. La loro alimentazione è un atto di consapevolezza che tiene conto del legame profondo tra cibo e salute, rendendo ogni pasto una scelta ponderata e purificatrice, che contribuisce al benessere fisico e mentale.

Seguaci: trendsetters del cibo sociale e culturale

I Seguaci sono i food lovers più giovani e socialmente connessi. Il cibo per loro non è solo nutrimento, ma un modo per entrare a far parte di una cultura pop globale o di una community. Che si tratti di piatti ispirati dalle serie TV, dai film o dai social media, il loro approccio al cibo è fortemente influenzato dalla cultura popolare. Il trend dell’universo dei fan, seppur di nicchia con solo il 6% di italiani coinvolti, è in forte crescita. I Seguaci cercano di riprodurre nei loro piatti ricette virali e cibi famosi che vedono nei film o sui social, creando un legame emotivo con i propri idoli.

I Seguaci non si limitano a copiare, però. Apprezzano anche il gioco e l’originalità nelle loro scelte alimentari, sperimentando con superfood, antiche varietà di alimenti e piatti che rispecchiano il loro stile di vita. L’alimentazione diventa un’estensione della loro personalità social, influenzata dai trend e dalle tendenze del momento. I ristoranti che frequentano spesso sono legati a tematiche pop-culturali o ispirati da eventi sociali, offrendo un'esperienza che va oltre il semplice pasto.

Un menù speciale firmato da Cooker Girl: quattro piatti che raccontano la passione per il cibo in tutte le sue forme

Per celebrare le quattro personalità culinarie, Just Eat ha collaborato in esclusiva con Aurora Cavallo, conosciuta come Cooker Girl, che ha creato un esclusivo menù ispirato ai quattro profili e ai loro trend di riferimento. Grazie al servizio di spesa a domicilio di Just Eat, gli ingredienti selezionati sono ordinabili a casa permettendo ai consumatori di replicare queste ricette iconiche e originali.

Puristi - Trota marinata agli agrumi, con estratto di finocchio e mela verde

Ispirato al ceviche peruviano, questo piatto combina freschezza e leggerezza, esaltando il sapore naturale degli ingredienti e riflettendo il desiderio dei Puristi di un’alimentazione semplice e bilanciata.

Sentinelle - Insalata di pane vecchio, zucca arrostita, cipolle, cavolo nero

Questo antipasto rivisitato della tradizione italiana riduce lo spreco alimentare utilizzando pane raffermo, in linea con i valori di sostenibilità cari alle Sentinelle, e arricchisce il gusto con ingredienti stagionali e locali.

Edonisti - Dan Dan Mian Noodle con Salsiccia di Bra

Unisce comfort e piacere, combinando l’intensità dei sapori orientali con un ingrediente italiano d’eccezione, la salsiccia di Bra. È perfetto per gli Edonisti, che vivono il cibo come un’occasione di festa e di indulgenza.

Seguaci - Beignets di New Orleans della Principessa e il Ranocchio

Questo dessert iconico è dedicato ai Seguaci, che amano i piatti virali e scenografici. La ricetta riflette la loro passione per le tendenze social e la cultura pop, trasformando il pasto in un’esperienza divertente e condivisibile.

Gli ingredienti e le ricette complete sono disponibili a questo link.

Il report completo dell’ottava edizione dell’Osservatorio Just Eat è consultabile a questo link.

