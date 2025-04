Lotta al Digital Divide: sono sempre di più i comuni raggiunti da EOLO

Milano, 14 Aprile 2025. Il nostro Paese sta proseguendo nella propria digitalizzazione, cercando di raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’agenda nazionale e internazionale. Nonostante questo, l’Italia non ha ancora sconfitto il cosiddetto Digital Divide, ovvero il divario che esiste tra coloro che hanno un adeguato accesso alla rete Internet, in termini di stabilità e velocità, e chi invece ne è privo, spesso non per propria scelta.

Il digital divide non è una questione marginale, che può essere ridotta alla sola fruizione di un servizio internet non ottimale. In mancanza di una connessione adeguata si ha un accesso nel migliore dei casi limitato ai servizi pubblici digitalizzati, così come a molti servizi privati ormai interamente accessibili online. In questo modo, il digital divide costituisce un ostacolo allo sviluppo e all’inclusione economica dei territori impattati.

In questo panorama, piuttosto complesso, Eolo si distingue come uno degli operatori più attenti al problema del divario digitale, dato che la mission dell’azienda è quella di garantire a chiunque un accesso di qualità a Internet, anche a coloro che, per questioni infrastrutturali e isolamento geografico, hanno difficoltà ad accedere alla Rete.

Banda ultralarga anche dove non arriva la fibra

La rete di Eolo è in continua espansione (ha oltre 4.100 punti di accesso) e si distingue per il fatto di garantire un servizio Internet a banda larga e ultralarga anche nei luoghi ove non si può disporre della fibra ottica; questo è possibile grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access, ovvero accesso wireless fisso), un sistema basato sulla combinazione di collegamenti via cavo e wireless, con sfruttamento delle onde radio. Attualmente l’azienda raggiunge 7.000 comuni in tutte le regioni del nostro Paese, connettendo oltre 700.000 clienti su tutto il territorio nazionale.

Nelle zone in cui è disponibile la fibra ottica, Eolo offre la connessione in modalità FTTH (Fiber to the Home, fibra fino a casa).

Le offerte principali

Come nel caso di ogni operatore che fornisce il servizio di connessione a Internet, anche EOLO offre la possibilità di scegliere tra più offerte, la cui scelta dipende essenzialmente dalle infrastrutture presenti nella zona e dalle esigenze del cliente.

Per quanto riguarda la tecnologia FWA, le offerte attuali sono Eolo Casa Max (fino a 300 Mbps in download e con vari servizi inclusi), Eolo Casa Plus (fino a 300 Mbps in download) ed Eolo Casa (fino a 100 Mbps in download).

Per quanto riguarda invece la tecnologia FTTH, si ricordano Eolo Casa Fibra Max (fino a 1 Gbps in download, con vari servizi inclusi) e Eolo Casa Fibra (fino a 1 Gbps in download). Per tutte queste offerte sono previste chiamate illimitate nazionali e installazione gratis.

Per chi ha una seconda casa, esiste un’offerta dedicata, Eolo Quando Vuoi Max.

La tecnologia FWA

Vale la pena spendere due parole sulla tecnologia FWA. Come accennato, si tratta di un sistema basato su un mix di collegamenti via cavo e wireless e sullo sfruttamento delle onde radio. Il funzionamento è sostanzialmente il seguente: dalla centrale parte un cavo in fibra ottica che arriva alla BTS, la stazione radio base; da qui parte un segnale che arriva a un ripetitore, ovvero un’antenna installata presso l’abitazione dell’utente. Dall’antenna parte, in modalità wireless, un segnale che arriva al modem dell’utente senza che ci sia il bisogno di ricorrere a dei cavi.

Dal momento che si tratta di una tecnologia che non richiede la presenza di cavi telefonici, non c’è alcun bisogno che presso l’utente vi sia una linea telefonica fissa.

Man mano che la tecnologia 5G si diffonderà, le connessioni FWA diventeranno sempre più veloci.

