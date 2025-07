Luca Parodi è il nuovo Logistic Director di Paglieri

Alessandria, 29 luglio 2025 –Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, annuncia la nomina di Luca Parodi a nuovo Logistic Director. Una scelta che premia il percorso professionale interno, la visione strategica e la capacità di guidare il cambiamento in un settore sempre più centrale nella catena del valore.

Con una consolidata esperienza in azienda – prima come Logistic Manager e poi come figura chiave nella gestione della supply chain – Parodi porta oggi la sua leadership al vertice della Direzione Logistica, con l’obiettivo di accelerare il processo di digitalizzazione, aumentare l’efficienza operativa e promuovere un modello logistico integrato tra tutte le società del Gruppo Paglieri.

Il Board ha accolto con entusiasmo la nuova nomina riconoscendo il valore portato da Parodi e valorizzando il contributo che già offre all’azienda.

“Siamo orgogliosi di affidare questo ruolo a un professionista cresciuto in azienda e capace di dare concretezza a visione e cambiamento – afferma Fabio Rossello, Amministratore Delegato di Paglieri. La logistica è oggi uno snodo strategico, e Parodi ha dimostrato di saperla trasformare per accrescere la competitività, l’innovazione e il servizio al cliente”.

“Valorizzare le risorse interne, sviluppare competenze e costruire leadership solide è parte integrante della nostra Future Vision – aggiunge Debora Paglieri, Amministratore Delegato di Paglieri. Con questa nuova nomina vogliamo rafforzare l’integrazione logistica tra le diverse anime del Gruppo, rendendola sempre più efficiente e sostenibile. È un esempio di come l’evoluzione professionale possa generare valore a tutti i livelli della nostra azienda”.

La nomina di Luca Parodi rappresenta una tappa importante nella strategia di Paglieri, che fa della crescita interna e del miglioramento continuo due pilastri fondamentali per affrontare con successo le trasformazioni del mercato.

“Il mio obiettivo principale è continuare a migliorare l’efficienza e l’organizzazione della logistica, puntando su digitalizzazione e sostenibilità – dichiara Luca Parodi, nuovo Logistic Director di Paglieri S.p.A. Stiamo lavorando per rendere tutta la filiera più fluida, reattiva e vicina alle esigenze del cliente. Credo profondamente nel lavoro di squadra e sono sicuro che insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Con questa nomina, il Gruppo Paglieri conferma il proprio impegno verso una logistica moderna, digitale, sostenibile e centrata sulle persone, in linea con la visione di un’impresa dinamica e proiettata al futuro, simbolo del Made in Italy nel mondo da più di 200 anni.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

