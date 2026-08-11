LX Pantos rafforza la leadership ESG globale attraverso la sua Relazione sulla sostenibilità 2026

SEOUL, Corea del Sud, 11 agosto 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (President e CEO: Lee Yong-ho) ha pubblicato la sua Relazione sulla sostenibilità 2026, evidenziando i progressi compiuti nel promuovere la gestione ESG in tutte le sue operazioni a livello nazionale e globale.

La relazione esamina nove tematiche ESG rilevanti individuate attraverso una valutazione della doppia rilevanza, tra cui l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, l'energia, i servizi logistici ecosostenibili, il customer value management, la gestione delle risorse umane, la sicurezza delle informazioni, la gestione dei rischi, la condotta aziendale, oltre ai nuovi motori di crescita e alla diversificazione del business.

Un punto chiave della relazione di quest'anno è l'ampliamento del perimetro di rendicontazione, che ora comprende i siti di lavoro globali. L'ampliamento riflette la forte presenza internazionale di LX Pantos e la crescente portata delle sue operazioni all'estero.

Sul fronte ambientale, l'azienda ha calcolato le emissioni dirette di gas a effetto serra di Ambito 1 e le emissioni indirette di gas a effetto serra di Ambito 2 derivanti dalle sue operazioni nazionali e dai principali siti all'estero. La verifica da parte di terzi ha ulteriormente rafforzato l'affidabilità delle sue informative ambientali.

Nel settore sociale, LX Pantos ha raccolto e analizzato i dati del personale di nove società controllate in Europa, riguardanti i diritti umani e il lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro, le condizioni di lavoro, l'istruzione e l'evoluzione della carriera.

In materia di governance, la relazione evidenzia i progressi compiuti nell'ambito del Jeong-do Management, la filosofia di gestione dell'azienda basata sull'etica e sulla conformità. LX Pantos non ha registrato alcuna violazione legale significativa relativa alle norme in materia di anticorruzione e commercio equo e ha raggiunto un tasso di completamento del 100% per la formazione in ambito Jeong-do Management nel 2025.

La relazione è stata allestita in conformità agli Standard GRI 2021 e fa riferimento ai quadri ESG globali, tra cui SASB, gli OSS e il Global Compact delle Nazioni Unite e la TCFD. Un organismo di certificazione indipendente ha verificato l'accuratezza e l'affidabilità della relazione.

Nel 2025, LX Pantos ha anche ottenuto un rating Bronze da EcoVadis, un rating B dal Carbon Disclosure Project (CDP), la certificazione LEED Gold per il MegaWise Cheongna Center e un rating A+ nell'ambito del Regional Social Contribution Recognition System amministrato dal Ministero della Salute e del Welfare coreano.

Commentando la pubblicazione di questa relazione, Lee Yong-ho, Presidente e CEO di LX Pantos, ha dichiarato: "LX Pantos sta promuovendo ulteriormente la sua gestione della sostenibilità ampliando la portata della gestione ESG oltre la Corea alle nostre operazioni all'estero. Nell'ambito della nostra visione ESG, "Value Deliverer for People and the Planet", continueremo a comunicare con le parti interessate in modo trasparente".

■ Informazioni su LX PantosFondata nel 1977, LX Pantos è un'azienda leader a livello globale per i servizi logistici con sede in Corea. Offre soluzioni logistiche complete che integrano i trasporti marittimi, aerei, ferroviari e a contratto grazie a una rete mondiale che si estende in più di 40 Paesi.Scopri di più su LX Pantos online e seguici su LinkedIn.

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