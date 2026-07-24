Malattie autoimmuni: al Giffoni Film Festival arriva “più forte io” con tenacia e nuove terapie possibile raggiungere la remissione nelle patologie croniche

Donatella Romani e Roberto Amato sono gli autori del documentario che racconta le storie di giovani colpiti da artrite reumatoide, malattia di Crohn, spondilite anchilosante, psoriasi e dermatite atopica Volto e voce del documentario un narratore d’eccezione: Pierpaolo Spollon

24 luglio 2026 - Le sfide invisibili della quotidianità, la solitudine della diagnosi e la forza di guardare oltre la malattia autoimmune cronica. Sono i tre principali temi al centro del documentario “Più forte io” che è stato presentato ieri pomeriggio in anteprima alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival. La pellicola accende i riflettori sulle vite di cinque ragazzi che convivono con patologie molto impattanti: artrite reumatoide, malattia di Crohn, spondilite anchilosante, psoriasi e dermatite atopica. Attraverso le immagini e le parole si offre uno sguardo intimo sul loro percorso di vita e di cura. La tenacia personale, l’appoggio delle reti di supporto e l’evoluzione medico-scientifica e delle terapie possono aiutare a gestire con successo la malattia cronica. Il documentario, prodotto da Telomero Produzioni, è realizzato con il patrocinio delle principali associazioni pazienti e con il contributo non condizionante di AbbVie.

“Troppo spesso di fronte alla comparsa di sintomi cronici i pazienti tendono a isolarsi, a nascondere il proprio malessere o ad accontentarsi di una qualità di vita fortemente limitata - affermano i rappresentanti Associazione Lombarda Dei Malati Reumatici ALOMAR; Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino AMICI; Associazione Nazionale Dermatite Atopica ANDeA; Associazione Nazionale Malati Reumatici ANMAR; Associazione Psoriasici Italiani APIAFCO e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APMARR -. Il rischio più grande per un giovane che riceve una diagnosi cronica è l'isolamento sociale e psicologico. Questo documentario è un contributo prezioso alla conoscenza delle malattia autoimmuni perché dimostra che chiedere aiuto è il primo vero passo verso la guarigione. Le Associazioni esistono per creare ponti fra i pazienti, le famiglie e i clinici. Sentire le storie di coetanei che hanno superato i propri limiti grazie alla terapia corretta dà la spinta decisiva per non arrendersi e per riprendere in mano i propri sogni”.

Ad arricchire la narrazione della pellicola è il contributo dei medici specialisti: Alessandro Armuzzi, (Professore ordinario di Gastroenterologia Humanitas University); Fabiana Castiglione (Professoressa di Gastroenterologia Università Federico II di Napoli); Lorenzo Dagna (Professore Ordinario di Medicina Interna, Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano); Maria Antonietta D’Agostino (Professore Ordinario di Reumatologia Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore UOC di Reumatologia e Immunologia clinica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS) e Piergiorgio Malagoli (Responsabile Unità Dermatologica IRCCS Policlinico San Donato). “Oggi lo scenario terapeutico per le malattie autoimmuni è radicalmente cambiato e i giovani devono saperlo per non perdere la speranza - commentano Armuzzi, Castiglione, Dagna D’Agostino e Malagoli -. La ricerca scientifica e l’innovazione hanno consentito passi da gigante e se un tempo queste patologie erano sinonimo di invalidità progressiva, oggi l'obiettivo della remissione clinica è una realtà concreta. Il successo è iniziato con l’introduzione delle terapie mirate di ultima generazione. Un'altra parola chiave nel trattamento di queste insidiose patologie è tempestività. Una diagnosi precoce ci permette di intervenire con nuove cure, come farmaci biologici o jak inibitori, prima che la malattia condizioni la vita del paziente. Non ci accontentiamo più di ridurre i sintomi, perché oggi esiste una terapia giusta per ogni singola persona. I giovani pazienti possono e devono pretendere di tornare a vivere una vita piena e senza rinunce. E’ fondamentale riuscire a bloccare il danno d’organo prima che diventi irreversibile. Per farlo bisogna anche incoraggiare i pazienti a non rassegnarsi e coinvolgerli attivamente nella valutazione della terapia più adatta alle specifiche esigenze”.

“Con “Più forte io” volevamo dare voce a un silenzio che spesso isola i ragazzi nel momento più delicato della loro crescita - spiegano Donatella Romani e Roberto Amato -. Il nostro obiettivo non era raccontare la malattia, ma la reazione e la rinascita grazie alla innovazione terapeutica. Abbiamo voluto mostrare la forza di chi decide di non nascondersi, di chiedere aiuto e di non farsi definire da una diagnosi. Giffoni è il luogo perfetto per lanciare questo messaggio: la vulnerabilità condivisa può diventare una forza straordinaria, e nessun giovane deve sentirsi solo nel proprio percorso di cura e di vita”.

“Sostenere questo progetto significa per noi andare oltre l’offerta di soluzioni terapeutiche, mettendo al centro la persona nella sua interezza - dichiara Caterina Golotta, Direttore Medico di AbbVie Italia -. L’innovazione scientifica ha valore solo se accompagnata dalla capacità di ascoltare chi convive ogni giorno con la malattia: è così che i progressi della ricerca si traducono in storie di vita reale, di traguardi raggiunti e di serenità ritrovata”.

“Supportare ‘Più forte io’ è il nostro modo di confermare l’impegno a fianco dei pazienti, dei clinici e delle associazioni - aggiunge Irma Cordella, Corporate Affairs Director di AbbVie Italia -. Crediamo in una forte cultura dell’informazione e del dialogo, perché solo costruendo consapevolezza condivisa si può guardare a un futuro libero dai limiti imposti dalla malattia”.

Nella realizzazione dell’evento un ruolo strategico è stato ricoperto da Giffoni Innovation Hub che, che contesto del Giffoni Film Festival, ha amplificato il messaggio garantendone la distribuzione direttamente sul proprio target di riferimento e assicurando in questo modo un'efficace diffusione tra le giovani generazioni, potenziando enormemente la risonanza e l'impatto del messaggio di sensibilizzazione alla base dell'intero progetto.

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