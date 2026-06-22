Matteo Di Nicola lancia il libro su come comprendere il significato nascosto dietro il dolore fisico ed emotivo

Milano, 23.06.2026 – Capita a molti di noi di convivere con un dolore fisico o emotivo che ritorna sempre nel tempo. Questo accade quando proviamo a spegnere il dolore invece di ascoltarlo: una pillola per farlo passare, distrazioni per non sentire, razionalizzazioni per andare avanti. La buona notizia? Smettere di considerarlo come un nemico e iniziare a vederlo come un messaggio che il corpo ci sta mandando è la chiave per ritrovare il proprio benessere psico-fisico.

Per tutti coloro che desiderano imparare a comprendere meglio i segnali del proprio corpo ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Matteo Di Nicola “FORZA OLISTICA. Come trasformare il dolore fisico ed emotivo in energia vitale con il Metodo METEKÉ®” (Bruno Editore).Al suo interno, l’autore propone un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per tornare a vivere una vita piena ed equilibrata in pochi semplici passi.

“Il mio libro accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta del linguaggio del corpo e del legame tra esperienze vissute, emozioni e sintomi fisici” afferma Matteo Di Nicola, autore del libro. “Attraverso il Metodo METEKÉ®, spiego come interpretare i segnali del corpo, riconoscere schemi mentali ed emotivi e trasformare il dolore in energia vitale”.

Come afferma lo stesso autore, il proprio percorso professionale nasce da ferite profonde a cui, nel tempo, ha sentito il bisogno di dare un senso. Da qui l’importanza di far emergere un concetto fondamentale: trasformare le proprie ferite in risorse capaci di far emergere la propria forza interiore è possibile.

“Questo manuale non è un libro teorico, ma una vera e propria guida pratica da utilizzare concretamente nei momenti di smarrimento e difficoltà” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Di Nicola ha pensato bene, quindi, di condividere tutta una serie di informazioni che possano aiutare a leggere questi segnali in modo diverso, trasformandoli da problema a opportunità di evoluzione”.

“Ho scelto Bruno Editore perché rappresenta un punto di riferimento in Italia per la formazione e la crescita personale. Ho trovato un team capace di valorizzare non solo il contenuto del mio libro, ma anche il messaggio e il mio posizionamento come esperto di settore” conclude l’autore. “La possibilità di essere seguito in tutte le fasi, dalla scrittura alla strategia di lancio, è stata per me determinante. Inoltre, il confronto diretto con Giacomo Bruno ha rafforzato ulteriormente la mia scelta”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4cNQlXO

Matteo Di Nicola è consulente olistico, coach e formatore specializzato in crescita personale e benessere integrato. È ideatore del Metodo METEKÉ®, un approccio che integra neuroscienze, lavoro corporeo e visione sistemica per aiutare le persone a comprendere i segnali del corpo e trasformare le esperienze difficili in energia vitale. Attraverso percorsi individuali, seminari e workshop accompagna chi desidera ritrovare equilibrio ed esprimere il proprio potenziale. Scopri di più su www.matteodinicola.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore