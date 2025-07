Mayermoover: «Fusti, cisterne IBC e vasche di contenimento a norma? Ecco come mettersi in regola senza brutte sorprese»

Treviso, 30/07/2025. In un’azienda ogni piccolo errore può costare caro. Una cisterna non a norma, un fusto posizionato male, una vasca di contenimento inadeguata o, peggio, assente: bastano pochi secondi o un gesto maldestro perché un’intera area venga compromessa.

«Quando si lavorano liquidi pericolosi, è fondamentale utilizzare contenitori adatti: parliamo di fusti, cisterne, vasche di raccolta», spiega Dafne Russo, CEO di Mayermoover, azienda con sede a Conegliano (TV), specializzata in forniture industriali B2B.

«Oggi le normative sono molto chiare e anche piuttosto stringenti. Chi lavora con liquidi industriali deve utilizzare contenitori certificati, progettati per prevenire ogni tipo di rischio. La conformità non è un’opzione, ma un dovere operativo, ambientale ed etico. La sicurezza degli ambienti di lavoro è una priorità assoluta - prosegue -. E non si tratta solo di proteggere le persone: rispettare le regole significa anche evitare gravi danni ambientali. Purtroppo ci sono ancora aziende che non si sono adeguate, magari per mancanza di informazioni o perché pensano di avere tempo. Ma i controlli ci sono: gli enti preposti possono intervenire in qualsiasi momento, e chi non è in regola rischia sanzioni pesanti. Ecco perché essere pronti fa davvero la differenza».

I settori coinvolti sono molteplici: chimico, farmaceutico, vitivinicolo, agricolo, meccanico, alimentare, edile. Tutti accomunati dalla necessità di rispettare la norma vigente e operare in sicurezza. Il Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale) stabilisce i criteri per lo stoccaggio sicuro di sostanze potenzialmente inquinanti, imponendo alle aziende l’utilizzo di vasche progettate per contenere eventuali sversamenti e impedire la dispersione nel suolo.

Mayermoover, che si occupa di forniture tecniche per l’industria, mette a disposizione un’ampia gamma di attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione sicura: vasche di contenimento, fusti e cisterne IBC certificate ADR. Le vasche sono disponibili in acciaio zincato o in polietilene ad alta densità e si adattano sia a fusti da 200 litri sia a cisterne da 1000 litri, con la possibilità di realizzare, su richiesta del cliente, soluzioni fuori misura.

«La nostra cisterna IBC da 1000 litri è una delle più richieste - illustra Russo - perché rappresenta un’alternativa sicura e versatile ai contenitori tradizionali. Inoltre, può essere abbinata alle nostre vasche per garantire massima protezione, anche in ambienti complessi».

A differenza di molte proposte sul mercato, le cisterne Mayermoover sono adatte sia allo stoccaggio sia alla movimentazione di sostanze pericolose e prodotti alimentari: «Questo è un vantaggio concreto - spiega Russo -: un unico prodotto per esigenze diverse, sempre in sicurezza e con le certificazioni richieste. Infatti, accompagniamo sempre ogni prodotto con documentazione certificata, tracciabilità e rispetto degli standard ISO».

Mayermoover non si limita alla fornitura. Il suo valore distintivo è proprio la consulenza personalizzata: «Abbiamo clienti con spazi particolari, angoli stretti, altezze ridotte. In quei casi, non diciamo “non si può fare” - puntualizza Dafne Russo -, ma facciamo un sopralluogo, misuriamo, progettiamo e realizziamo una soluzione su misura. Ci è anche capitato di intervenire presso aziende che utilizzavano vasche non conformi o contenitori mal posizionati. Dopo un confronto diretto, abbiamo progettato soluzioni su misura, anche fuori standard, per rispettare i vincoli strutturali e rispondere alle esigenze operative del cliente. Inoltre, durante interventi per altre forniture, capita spesso di individuare criticità legate allo stoccaggio. In molti casi non si tratta di negligenza ma di poca conoscenza della normativa. In quei casi il nostro compito è fare informazione, spiegare e offrire la soluzione giusta, in modo pratico e tempestivo».

In un mercato sempre più attento alla conformità normativa e alla sostenibilità, fare la differenza significa esserci, ascoltare, proporre soluzioni concrete. È così che Mayermoover si conferma un partner affidabile: con un metodo di lavoro su misura, sempre orientato alla sicurezza, alla qualità e al rispetto dell’ambiente.

