Mayfair Jets si espande sulla rotta Italia-Egitto per la stagione 2024-2025

Dubai, 28/08/2024 - Mayfair Jets ha lanciato un nuovo servizio: voli charter settimanali da Napoli, Bari e Verona per Sharm El-Sheikh. Le nuove rotte mirano a potenziare l’afflusso di turismo tra l'Italia e l'Egitto, pur mantenendo l'impegno di Mayfair Jets nei confronti delle condizioni di sicurezza e per i viaggi di lusso. Grazie ai lavori in corso su un nuovo portale online, la compagnia offrirà presto voli anche per Marsa Alam.

Mayfair Jets ha presentato un nuovo programma di voli charter che collega l'Italia e l'Egitto. Questo ampliamento rientra in una più ampia strategia dell'azienda per aumentare la frequenza dei voli, oltre a sostenere i legami economici e culturali tra le due nazioni, il tutto mantenendo inalterati i suoi alti standard di sicurezza e affidabilità.

A luglio 2024, Mayfair Jets ha dato il via a 12 nuovi voli settimanali, durante i mesi estivi, verso la popolare destinazione turistica egiziana di Sharm El-Sheikh e continuerà durante la stagione invernale con due voli settimanali da Napoli e Bari ogni sabato, voli settimanali da Verona ogni domenica, oltre a voli programmati per Marsa Alam, nota per la sua splendida vita marina e le sue spiagge tranquille.

Con la sua flotta di Airbus 320 e Boeing 737-800 a basso costo, Mayfair Jets prevede di servire oltre 15.000 turisti italiani durante la prossima stagione, offrendo loro un collegamento senza interruzione verso le destinazioni più ambite dell'Egitto.

La compagnia aerea sta lavorando su un portale online che sarà pronto entro novembre 2024. Questo permetterà a tutti i tour operator e agli agenti di viaggio di effettuare prenotazioni individuali o di gruppo, inclusi servizi premium come il check-in prioritario, la prenotazione dei posti e delle lounge aeroportuali.

Vantaggi per Italia ed Egitto

L’aumento del numero di voli diretti tra Italia ed Egitto offre numerosi vantaggi a entrambi i Paesi. Per l'Italia, rappresenta un impulso al turismo “in uscita”, rendendo più semplice per gli italiani partire alla scoperta del ricco patrimonio culturale e della bellezza naturale dell'Egitto. Questo flusso crescente di turisti supporta le imprese locali in Egitto, contribuendo alla crescita economica e creando opportunità di lavoro.

Per l'Egitto, l'operazione amplifica la sua attrattiva come destinazione turistica per gli europei. Rendendo più semplice il collegamento dalle principali città italiane, come Milano, Roma, Bergamo e altre, Mayfair Jets aiuta a richiamare un numero maggiore di visitatori nella regione, il che a sua volta supporta il settore turistico, una parte cruciale dell'economia egiziana.

Oltre al turismo, il miglioramento dei collegamenti incoraggia legami economici più forti e collaborazioni commerciali tra Italia ed Egitto. Le aziende di entrambi i Paesi possono approfondire più facilmente opportunità di commercio e investimento, promuovendo la crescita economica e le relazioni bilaterali.

Questa nuova rotta supporta anche lo scambio culturale, rendendo più facile per le persone partecipare ad attività formative, artistiche e culturali organizzate dalle due nazioni. Questo contribuisce a creare una più profonda comprensione reciproca e ad aumentare la stima delle rispettive culture, rafforzando il rapporto complessivo tra Italia ed Egitto.

Impegno per la sicurezza e l'affidabilità

Commentando l’ampliamento dei servizi, Mohamed Hamed, co-fondatore e vicepresidente del settore Vendite e Marketing di Mayfair Jets, ha dichiarato: “Offriamo viaggi di lusso e a basso costo per i nostri clienti, grazie a un team che vanta oltre 30 anni di esperienza. La nostra nuova rotta Italia-Egitto riflette il nostro impegno a collegare destinazioni chiave mantenendo i più alti standard di sicurezza e nel servizio. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti ancora più opportunità per esplorare la bellezza dell'Egitto assicurando sia la convenienza economica che il lusso che si aspettano."

"Con i nuovi voli per Sharm El-Sheikh durante la stagione estiva, prevediamo di far viaggiare oltre 15.000 passeggeri. Per offrire una possibilità ancora più ampia di accedere alla bellezza mozzafiato dell'Egitto, offriremo anche voli per Marsa Alam," ha aggiunto.

Dati di contatto

Mohamed Hamed, m.hamed@mayfairjets.com.