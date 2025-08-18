circle x black
Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati - Il match in diretta

L'azzurro affronta lo spagnolo nell'ultimo atto del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, mette ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Il match inizierà alle 15 locali, le 21 ora italiana.

La finale del Masters 1000 di Cincinnati è trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

