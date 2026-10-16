Mediacom: ben oltre le telecomunicazioni

Un'opera d'ingegneria non è mai soltanto una struttura, un impianto o un edificio. Attorno a ogni progetto complesso lavorano l'architetto e lo strutturista, il geologo e l'archeologo, il paesaggista e l'impiantista. Per un'impresa la sfida non è più sommare queste competenze, ma farle lavorare insieme. È su questa idea che Mediacom, società di ingegneria, impiantistica e architettura con sede a Marsala, sta costruendo la sua nuova fase di crescita, trasformando la multidisciplinarità in un vero modello organizzativo e competitivo.

L'azienda nasce nel 2001, ma non parte da zero: eredita personale, referenze e know-how dallo studio dell'architetto Nicola Campanella. “Abbiamo unito la preziosa esperienza ventennale dello studio alle nuove competenze che nel frattempo abbiamo sviluppato, soprattutto nelle telecomunicazioni e nelle infrastrutture di rete”, racconta l'ingegnere Giovan Battista Campanella, figlio di Nicola e dal marzo 2025 Amministratore Unico di Mediacom. “Il passaggio più importante è stato trasformare uno studio professionale a conduzione familiare in una società strutturata, investendo nelle persone, nell'organizzazione e nei processi: da pochi dipendenti siamo arrivati agli oltre quaranta collaboratori di oggi. Abbiamo poi accelerato la riorganizzazione interna, costituendo reparti con responsabili dedicati e introducendo funzioni specifiche, come Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile Ufficio Amministrazione e Finanza, Tender Specialist, Responsabile Data Protection e Responsabile HR. Parallelamente abbiamo investito molto sul sistema organizzativo e sul conseguimento delle principali certificazioni in ambito qualità, energia, sicurezza, ambientale, sociale e governance”.

I risultati si leggono nei numeri, con un fatturato passato da circa 1 milione a oltre 3 milioni di euro nel 2025, e nella geografia. Fino a pochi anni fa Mediacom operava soprattutto in Sicilia, mentre oggi, forte delle collaborazioni con importanti player come FiberCop, Enel, Fastweb, Open Fiber, Poste Italiane, Rai Way, Techno Sky e TIM, opera sull'intero territorio nazionale. “Con l'inaugurazione della sede di Napoli, nel settembre 2025, abbiamo voluto dare un segnale concreto della nostra volontà di radicarci in altri territori”, sottolinea Campanella. “Le telecomunicazioni ci hanno garantito per decenni continuità e solidità, tanto che non abbiamo mai avuto la necessità di diversificare. Ma fusioni e acquisizioni tra gli operatori hanno causato rallentamenti e sospensioni delle attività. Abbiamo scelto di trasformare questa situazione in un'opportunità, ampliando il nostro raggio d'azione”.

Il perimetro delle competenze è già ampio: ingegneria civile e impiantistica, energie rinnovabili ed efficientamento energetico, sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro. C'è poi l'acustica ambientale, ambito su cui Mediacom sta investendo risorse e professionalità. “Disponiamo di tre tecnici competenti iscritti all'elenco nazionale e stiamo redigendo le zonizzazioni acustiche di diversi comuni del Trapanese, da Marsala a Mazara del Vallo: uno strumento previsto dalla normativa, ma ancora poco diffuso in Sicilia”, aggiunge Campanella.

A collegare le diverse aree è però soprattutto il BIM, che per Mediacom non è soltanto uno strumento tecnologico, ma un vero modello organizzativo, certificato sia come sistema di gestione sia nelle singole figure professionali. “Il BIM ci permette di superare la logica delle singole discipline che lavorano separatamente”, spiega l'Amministratore. “In un unico ambiente di condivisione dei dati operano contemporaneamente professionisti diversi, mettendo in relazione architettura, strutture, impianti e ogni altra disciplina del progetto”.

“Vogliamo essere riconosciuti come una società di ingegneria capace di affrontare progetti complessi con un approccio integrato, mettendo insieme competenze multidisciplinari, innovazione e capacità organizzativa”, conclude Campanella. “La nostra ambizione è crescere nei settori e nei mercati in cui possiamo portare valore, senza perdere la flessibilità e l'attenzione al cliente che ci hanno sempre contraddistinto. Crescere, per noi, non significa soltanto diventare più grandi, ma più strutturati e più capaci di rispondere a un mercato dell'ingegneria sempre più complesso”.

www.mediacom-srl.it

Mediacom S.r.l.

Dal 2001, Mediacom S.r.l. è il punto d’incontro tra

esperienza e innovazione, evoluzione naturale dello studio

tecnico fondato dall’Arch. Nicola Campanella nel 1981.

www.mediacom-srl.it

Contatti:

Prima Pagina Italia

primapaginaitalia@libero.it



Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Prima Pagina Italia