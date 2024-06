Mercedes-Benz Classe A: simbolo di eleganza e tecnologia

Padova, 28 Giugno 2024.

Mercedes Classe A, iconico modello ormai giunto al suo quarto restyling e disponibile in versione berlina e hatchback, continua a rappresentare un punto di riferimento grazie al suo equilibrio tra innovazione tecnologica e design sofisticato, affermandosi come una delle scelte più popolari della casa di Stoccarda.

Il frontale imponente, con una griglia del radiatore raffinata e fari LED sottili, attira immediatamente l'attenzione. Il design "shark nose" del cofano e la linea sportiva accentuata dalla struttura aerodinamica, conferiscono infatti al veicolo un carattere distintivo e dinamico, esaltato dalle linee fluide che percorrono i lati fino alla parte posteriore inclinata.

Il cuore tecnologico di Classe A, come per tutti i modelli Mercedes usciti nell’ultimo periodo, è il sistema multimediale MBUX di ultuma generazione, che offre un'esperienza di guida all'avanguardia, garantendo un'interazione intuitiva e personalizzata grazie alle sue capacità di apprendimento avanzate.

All'interno, Mercedes-Benz Classe A combina innovazione tecnologica con un comfort raffinato. L'head-up display proietta informazioni essenziali sul parabrezza, migliorando la sicurezza e la comodità di guida, mentre i sedili Comfort, progettati per offrire un sostegno impeccabile sia al guidatore che ai passeggeri, assicurano viaggi rilassati e piacevoli.

Le innovazioni in termini di sicurezza e assistenza alla guida sono un altro punto di forza. Equipaggiata con cruise control adattativo, frenata di emergenza e controllo dello sterzo, questa berlina è in grado di gestire autonomamente situazioni di guida complesse, mantenendo sempre il guidatore come ultimo responsabile del veicolo.

É importante ricordare, inoltre, che le nuove versioni di Classe A offerte dalla Stella, sono pensate per soddisfare qualsiasi tipologia di cliente, come Mercedes Classe A 250 e Plug-in hybrid o Classe A AMG.

Quest’ultima versione sportiva, con un motore turbo benzina da 2 litri che eroga 421 CV e 500 Nm di coppia, è infatti in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. All'interno, i sedili Performance AMG e i dettagli sportivi ed eleganti - con l’inserimento di materiali in ARTICO e microfibra MICROCUT accentuati da cuciture decorative di colore rosso - esaltano ulteriormente il carattere aggressivo di questa “super-hatchback”.

All’esterno, colpisce per i suoi elementi distintivi, come la mascherina del radiatore specifica AMG, la grembialatura anteriore con prese d'aria e splitter frontale, e i cerchi da 19 pollici verniciati in nero opaco torniti con finitura a specchio.

Vi ricordiamo che Mercedes Classe A, prezzo a partire da poco più di € 36.000, è disponibile anche in pronta consegna presso Trivellato, Top Dealer Ufficiale Mercedes-Benz e unico AMG Performance Center in Veneto.

Con oltre un secolo di esperienza nel settore automobilistico, Trivellato offre un servizio attento e di qualità, garantendo la massima trasparenza e soddisfazione dei clienti.

