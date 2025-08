METLEN inizia a essere quotata alla borsa di Londra

ATENE, Grecia e LONDRA, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) annuncia l'inizio delle negoziazioni delle sue azioni sulla borsa di Londra con il simbolo MTLN.

La quotazione segna una pietra miliare nel piano di crescita strategica di METLEN, sulla scia del completamento di un'offerta di scambio di azioni volontaria che ha ottenuto un livello di accettazione superiore al 90%.

Per celebrare l'occasione, Evangelos Mytilineos, presidente e amministratore delegato METLEN, e i membri del gruppo dirigente senior hanno partecipato alla cerimonia ufficiale di apertura del mercato presso la borsa di Londra, celebrando la trasformazione di METLEN in una società quotata in una delle borse valori più importanti dell'Europa.

"Oggi è stato compiuto un passo importante nel percorso di METLEN come potenza energetica e industriale globale", commenta Evangelos Mytilineos. "La nostra quotazione alla borsa di Londra riflette le dimensioni e gli ambiziosi obiettivi delle nostre attività nel settore dell'energia e dei metalli e rafforza la nostra capacità di raggiungere investitori internazionali mentre continuiamo a crescere nei mercati e nei vari continenti".

Come già annunciato, la borsa di Londra sarà la sede di quotazione principale di METLEN, con una quotazione secondaria sulla borsa di Atene, dove le negoziazioni hanno pure avuto inizio oggi.

METLEN diventa la prima società a quotarsi alla borsa di Londra con la quotazione primaria denominata in euro.

Morgan Stanley & Co. International Plc e Citigroup Global Markets Limited hanno agito in qualità di consulenti finanziari congiunti e sponsor di METLEN in relazione alla quotazione alla borsa di Londra (gli sponsor del Regno Unito).

La Banca Nazionale di Grecia S.A. e la Banca del Pireo hanno agito in qualità di consulenti di METLEN per quanto riguarda l'offerta di scambio di azioni e la quotazione alla borsa di Atene (i consulenti greci).

Clifford Chance LLP ha agito in qualità di consulente legale internazionale di METLEN.

Lo studio legale Bernitsas ha agito come consulente legale greco di METLEN.

Latham & Watkins ha agito in qualità di consulente legale internazionale degli sponsor del Regno Unito.

Karatzas & Partners ha agito in qualità di consulente legale greco degli sponsor del Regno Unito.

Lo studio legale Papanikolopoulou & Partners ha agito in qualità di consulente legale greco dei consulenti greci.

EY LLP ha agito in qualità di consulente fiscale internazionale di METLEN.

PricewaterhouseCoopers LLP ha agito in qualità di società contabile per il reporting di METLEN in relazione alla quotazione alla borsa di Londra.

Note per i redattori

• È possibile guardare la cerimonia di apertura del mercato alla borsa di Londra qui.

• Il materiale fotografico ufficiale di METLEN e delle sue attività è disponibile qui.

METLEN

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN o la Società) è la capogruppo di un gruppo multinazionale industriale e dell'energia, leader nei settori metallurgico ed energetico, il cui focus è sulla sostenibilità e sull'economia circolare. È quotata principalmente alla borsa di Londra e secondariamente alla borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,68 e di 1,08 miliardi di euro (2024). Il gruppo METLEN è un punto di riferimento per la metallurgia green competitiva a livello europeo e mondiale, pur gestendo un'unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario integrata verticalmente nell'Unione Europea (UE) con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, il gruppo METLEN offre una gamma completa di soluzioni – progetti di energia termica e rinnovabile, distribuzione e commercio di energia elettrica, oltre a investimenti in infrastrutture di reti elettriche, accumulo di energia su batterie e altre tecnologie green. Il gruppo è attivo nei mercati di tutti e cinque i continenti, in oltre 40 paesi, adottando un modello sinergico su vasta scala tra i settori metallurgico ed energetico, intraprendendo al contempo lo sviluppo completo di importanti progetti infrastrutturali energetici. www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

