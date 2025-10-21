Milano Design: L2 Group trasforma il Durini District in piattaforma per flagship brand

Milano, 21 Ottobre 2025 - Con oltre cinquant’anni di esperienza nel panorama dell’arredo di alta gamma, L2 Group (L2G) si conferma punto di riferimento per i brand che desiderano affacciarsi al mercato milanese con flagship store e showroom di prestigio. La strategia del gruppo si fonda su tre pilastri chiave: gestione diretta degli spazi, selezione mirata dei partner e coerenza estetica con l’identità del Durini District, cuore pulsante del design italiano.

Un hub di esperienze nel cuore di Milano

Il centro operativo di questa visione è Binova Milano, in via Durini 17, uno spazio concepito come “Kitchen Store” sperimentale dove l’ambiente cucina si trasforma in un luogo di dialogo tra estetica, tecnologia e design contemporaneo.

Più che una semplice vetrina, lo showroom diventa un laboratorio esperienziale, in cui le cucine firmate Binova dialogano con complementi d’arredo e sistemi abitativi integrati, creando una narrazione coerente con il progetto “Durini Design”.

Binova, fondata nel 1958 ad Assisi dall’intuito di due maestri falegnami, è oggi sinonimo di artigianalità evoluta e ricerca sui materiali. La sua partecipazione a EuroCucina, con scenografie immersive e nuove finiture materiche, ha confermato la forza di un brand che coniuga tradizione e innovazione con una visione internazionale.

Partnership d’eccellenza: Saba Italia e Casa International

Accanto a Binova, L2G ha costruito un ecosistema di collaborazioni che valorizza il distretto milanese come polo d’attrazione per i marchi del design contemporaneo.

Tra questi, Saba Italia, recentemente approdata a Milano con il nuovo flagship store di Viale Piave 4, spazio fluido e accogliente che riflette l’essenza del marchio: morbidezza formale, ricerca materica e versatilità. La nuova collezione Anam, disegnata da Federico Peri, interpreta con eleganza la filosofia Saba, fatta di modularità reinterpretabile e dialogo armonico tra arredi e architettura.

Nel medesimo percorso di valorizzazione, L2G ha accompagnato Casa International nel suo debutto nel network milanese con un showroom dedicato in Via Larga 3, angolo Piazza Santo Stefano. Il brand si distingue per la sua proposta di arredi modulari dal design elegante e funzionale, con un orientamento spiccato verso il contract di alta gamma e la personalizzazione del progetto, perfetta per architetture su misura e ambienti residenziali di prestigio.

L2G come piattaforma di sviluppo per brand premium

La sinergia fra questi marchi costituisce l’asset strategico con cui L2G si posiziona come partner di riferimento per brand nazionali e internazionali che intendano sviluppare a Milano una presenza retail coerente e di valore.

L’approccio del gruppo va ben oltre la semplice gestione di spazi espositivi: ciò che L2G offre è un modello integrato di sviluppo e gestione del brand, che comprende pianificazione strategica, coordinamento operativo, cura stilistica e dialogo diretto con il pubblico finale.

Milano, epicentro del design internazionale

Nel mercato globale del design, Milano resta la capitale indiscussa della creatività e del business. In questo contesto, il Distretto Durini rappresenta una location d’elezione: la concentrazione di showroom, gallerie e studi d’architettura crea un ambiente dove la presenza fisica diventa un potente strumento di branding e riconoscibilità.

Per L2G, la missione è chiara: costruire ponti tra la visione internazionale dei brand e il tessuto culturale e commerciale milanese, offrendo competenza, visione e una gestione diretta che garantisce coerenza e continuità nel tempo.

L’esperienza come garanzia di valore

Con un know-how consolidato nel settore dell’arredo e del design di lusso, L2G non è solo un interlocutore tecnico, ma un partner strategico per marchi che vogliono crescere nel mercato italiano ed europeo. L’attenzione alla qualità degli spazi, alla sinergia tra i brand e alla costruzione di esperienze immersive fa di L2G un punto di riferimento per chi desidera coniugare estetica, efficienza e identità.

Contatti:

Immediapress

Per informazione e responsabilità editoriale:

L2 Group Srl – Soc. Unipersonale

VIA DURINI 17 ANG. GALL. STRASBURGO 3 MILANO

Tel. +39.02.29061826

Mail: info@l2g.it



Web: www.l2g.it

Facebook. https://www.facebook.com/L2Gshop/

Instagram: https://www.instagram.com/l2gofficial/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/l2g/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLFujyb6_ijr_9rUjrlljsA

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.