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MILANO FASHION WEEK® - SPRING/SUMMER 2027 SHENZHEN FUTIAN FASHION EVENT

06 ottobre 2026 | 11.01
LETTURA: 2 minuti

Tre brand protagonisti: Laurèl, IDPAN e YINER

MILANO, 6 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- L'industria della moda del distretto di Futian è tornata alla Milano Fashion Week® insieme alla Camera Nazionale della Moda Italiana. Con il sostegno del Governo Popolare del Distretto di Futian, Shenzhen, l'evento è stato organizzato dalla Bay Area Sustainable Fashion Alliance e da Shenzhen Fumei Space Innovation Development Co., Ltd.

Il 22 settembre 2026, presso la Rotonda della Besana di Milano, Laurèl, IDPAN e YINER hanno presentato le loro collezioni Spring/Summer 2027, esplorando il tema del tempo attraverso heritage, innovazione, artigianalità, modernità, struttura, fluidità, città e natura.

L'evento ha messo in evidenza l'energia e gli scambi del settore della moda di Futian.

«La moda porta le culture oltre i confini. La SS27 Milan Fashion Week • Shenzhen Futian Fashion Event presenta l'estetica orientale attraverso il design contemporaneo, favorendo lo scambio e la collaborazione tra i brand della Greater Bay Area cinese e l'industria della moda europea.»Dan WANG, Presidente e Direttrice Creativa di BASFA" 

Da otto anni, il Distretto di Futian sostiene l'industria della moda e ha sviluppato il Bay Area Fashion Center, il primo edificio in Cina dedicato alle sedi di aziende di alta gamma del settore dell'abbigliamento femminile, con un valore di 10 miliardi di RMB.

Quattro dei primi dieci brand cinesi di alta moda femminile hanno sede a Futian e rappresentano un quarto dell'industria di Shenzhen. Da tre anni, i brand di Futian partecipano ai calendari delle fashion week internazionali. Il distretto ospita il campus di Futian dell'Istituto Marangoni, la Shenzhen Design Week, la Shenzhen–Milan Dual-City Fashion Week, il Futian International Fashion Gathering, la Futian Fashion Creative Design Week e la TOPSKYLINE Runway Show.

La presentazione ha messo in luce la diversità e la profondità culturale della moda femminile cinese, rafforzando i legami con media, buyer e partner.

L'INDUSTRIA DELLA MODA DEL DISTRETTO DI FUTIAN, SHENZHEN

Laurèl – COLLEZIONE SPRING/SUMMER 2027

"Layers of Time" ha unito la precisione del Bauhaus, riferimenti al Rinascimento, sartorialità architettonica e artigianalità. Fondato a Monaco di Baviera nel 1978, Laurèl ha rinnovato la propria collaborazione con WAKUKU attraverso Rèl-LY, il suo "piccolo collezionista del tempo".

Informazioni su Laurèl

Laurèl crea moda femminile di alta gamma, radicata nell'estetica Bauhaus e nell'equilibrio razionale.

IDPAN – COLLEZIONE SPRING/SUMMER 2027

Con "From Milan, Back to Milan" e "Tribute to Craftsmanship — MODERN SERENITY", IDPAN ha celebrato il lavoro artigianale umano nell'epoca dell'IA e della produzione di massa, creando un equilibrio tra produzione intelligente, raffinatezza artigianale e sartorialità fluida.

YINER – COLLEZIONE SPRING/SUMMER 2027

"Nature Imprint" ha esplorato le tracce del tempo nelle foglie, nelle conchiglie, nella pietra e nei paesaggi. Motivi lineari, plissé, stampe, fibre naturali, pizzo e fili metallici hanno tradotto la natura in forma, mentre tonalità ispirate alla terra hanno collegato la memoria naturale alla femminilità contemporanea.

Contatto: contact@beflowparis.com

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