Mirco Cecchinato lancia il metodo per vendere casa in modo rapido e sicuro

Milano, 09.06.2026 – In Italia, ogni anno, migliaia di trattative immobiliari rallentano o si interrompono per mancanza di chiarezza documentale. Una planimetria non aggiornata, un documento introvabile, una modifica fatta anni fa e mai comunicata: basta un dettaglio emerso nel momento sbagliato per trasformare una vendita quasi fatta in settimane di incertezze e richieste di sconto. Eppure, nella maggioranza dei casi, questi problemi sono prevedibili e quindi evitabili: tutto sta nel seguire una strategia chiara.

Esce oggi per Bruno Editore “VENDI CASA IN UN GIORNO. Come preparare, presentare e promuovere la tua casa per ottenere offerte concrete e vendere velocemente” di Mirco Cecchinato: una guida pratica per chi vuole vendere casa senza sorprese, senza ansie e senza affidarsi alla fortuna. Al suo interno, l’autore affronta diversi temi legati alla vendita di un immobile: dalla verifica iniziale della planimetria alla gestione delle irregolarità, dai documenti essenziali alle strategie per chiudere la trattativa senza inciampare.

“Ho visto case bellissime soffrire sul mercato per motivi banali e immobili di modesto valore diventare vendibili grazie a un approccio metodico” spiega Mirco Cecchinato, autore del libro. “Il mio obiettivo non è riempire la testa del lettore di parole difficili, ma dargli una mappa. Perché quando hai una mappa, nessuno può spaventarti con frasi vaghe, e nessuno può trascinarti in decisioni sbagliate”.

Come precisa lo stesso autore, il metodo condiviso nel libro nasce da più di quarant’anni di lavoro sul campo come geometra professionista, a contatto quotidiano con abitazioni, palazzi, edifici artigianali e industriali. Mirco Cecchinato ha collaborato con numerosi notai e agenzie immobiliari, gestendo casi reali di trattative bloccate, documenti mancanti e irregolarità scoperte nel momento peggiore. Da questa esperienza ha distillato un approccio sistematico in cinque tappe: identificare lo stato reale della casa, costruire il fascicolo della casa, classificare le eventuali difformità, affrontare le irregolarità prima della trattativa e arrivare al rogito con la chiarezza necessaria per firmare senza affanno.

“Questo è un manuale che risolve un problema reale che riguarda chiunque venda o compri casa” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “Mirco Cecchinato ha distillato quarant’anni di esperienza in qualcosa di immediatamente applicabile. Il risultato non è un testo per tecnici, bensì una guida per chi vuole capire, decidere e vendere bene”.

“Il team di Giacomo Bruno ha lavorato con me per costruire ogni sezione del libro con un obiettivo chiaro: dare reale valore al lettore” conclude l’autore. “Il risultato è qualcosa di cui sono soddisfatto non solo come autore, ma anche come professionista: un manuale capace di fare la differenza sul mercato, nel vero stile Bruno Editore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/43wxbRX

Mirco Cecchinato, spinto dal padre contadino, appassionato e grande visionario, lavora come geometra dal 1986 esercitando la libera professione. È sposato, ha due figli e un nipote. Mirco eredita la passione dal nonno paterno diventando, nel tempo, un punto di riferimento non solo professionale. Dai professori scolastici eredita la diligenza necessaria per valorizzare le competenze tecniche tipiche del geometra. Esercita la professione a tutto tondo con una specializzazione sempre più decisa verso la consulenza immobiliare. Sempre attento alla formazione, presta consulenza per Notai e Agenzie Immobiliari. Un’altra sua grande passione? La musica. Sito web: http://www.vendicasainungiorno.it/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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