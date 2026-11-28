MODA: PERFORMANCE, RICERCA MATERICA E VERSATILITÀ AL CENTRO DELLA COLLEZIONE INVERNALE

L’outerwear rappresenta il fulcro della collezione invernale, sviluppata attraverso la ricerca sui materiali e l’integrazione tra prestazioni tecniche ed esigenze estetiche. Il nuovo tessuto 3L con mano laniera abbina membrane tecniche a superfici morbide e sofisticate, mentre il micropile vellutato con membrana risponde alle esigenze di comfort ed eleganza della stagione invernale, anche in contesti più informali come l’après-ski.

I tessuti dall’aspetto cotoniero coniugano un’estetica naturale con caratteristiche altamente tecniche, mentre il softshell viene reinterpretato attraverso linee moderne e volumi contemporanei, assumendo una connotazione più urbana e femminile. Le emergency warm jackets, giacche termiche ultraleggere e facilmente comprimibili, sono pensate per il viaggio e per la costruzione di look a strati, con particolare attenzione alla leggerezza e allo stile. Il total look si completa con capi intermedi essenziali e confortevoli.

L’identità visiva della collezione si sviluppa attraverso tre temi cromatici, costruiti sulla relazione tra materia, luce e movimento.

Il primo, Soft Naturals, comprende tonalità sabbia, avorio delicato ed ebano profondo. La palette si ispira a dimensioni intime e autentiche, alla morbidezza dei materiali naturali e alla delicatezza delle superfici vellutate. Texture leggere, volumi morbidi e dettagli femminili che accompagnano la silhouette definiscono una proposta orientata al comfort e a uno stile quotidiano essenziale e senza tempo.

Il secondo tema, Mineral Shades, accosta grigio minerale, nero intenso e sfumature di lavanda e viola, richiamando i colori della terra e delle rocce. La ricerca materica si esprime attraverso l’impiego di tessuti tecnici e il contrasto tra superfici opache e lucide. La proposta cromatica, dal carattere deciso ma equilibrato, si rivolge a una donna attiva e viaggiatrice, coniugando funzionalità ed eleganza contemporanea.

Il terzo tema, Green & Rust Harmony, abbina il verde muschio profondo al ruggine caldo, traendo ispirazione dai paesaggi autunnali e dalla vitalità degli elementi naturali. La palette sviluppa un’estetica legata alla natura, mettendo in relazione la dimensione urbana con il mondo outdoor e interpretando una femminilità dinamica attraverso tonalità calde ed equilibrate.

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