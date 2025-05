Modena Finestre inaugura il nuovo showroom: un’esperienza su misura per il cliente

Investimenti, consulenza e visione imprenditoriale: l’azienda modenese celebra i suoi primi dieci anni con uno spazio pensato attorno al cliente

Modena, 30 maggio 2025.Crescita, radicamento territoriale e una visione chiara del servizio: Modena Finestre ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività inaugurando un nuovo showroom, pensato non solo per esporre prodotti, ma per accompagnare ogni cliente in un’esperienza su misura. Un traguardo simbolico, che racconta la trasformazione di una realtà nata artigianalmente e oggi diventata un punto di riferimento nel settore dei serramenti e delle soluzioni per la casa.

«Modena Finestre nasce dieci anni fa con un piccolo spazio espositivo», racconta la titolare Nicoletta Valentini. «Poi col passare del tempo le richieste dei clienti aumentavano sempre di più, quindi pian piano abbiamo cercato di allargarci. La maggior parte delle persone ci chiede di poter vedere in mostra prodotti all’avanguardia, di ultima generazione: avevamo proprio bisogno di più spazio».

Lo showroom appena inaugurato risponde a questa esigenza, ma è solo la parte più visibile di una filosofia che mette il cliente al centro. «Accogliere un cliente e dargli la possibilità di vedere e toccare con mano i materiali è fondamentale», prosegue Valentini. «Noi facciamo sopralluoghi nelle case dei clienti per coordinare tutto con l’arredamento e con il contesto abitativo. Il dettaglio è essenziale, sia dal punto di vista estetico sia tecnico. Aiutiamo nella scelta del colore della maniglia, del modello più adatto, e anche con consigli pratici. Il nostro è un servizio a 360 gradi, come un sarto che cuce un abito su misura».

L’attenzione al cliente non si ferma alla consulenza estetica o tecnica iniziale, ma prosegue in ogni fase, dalla progettazione alla posa in opera. Ed è qui che entra in gioco l’esperienza di Francesco Morra, consulente tecnico-commerciale dell’azienda. «L’infisso è un prodotto tecnico, con tanti aspetti da considerare: l’estetica è il primo impatto, certo, ma poi c’è la funzionalità, l’insonorizzazione, il risparmio energetico», spiega. «Noi accompagniamo i clienti passo passo, anche con sopralluoghi in cantiere o nell’appartamento, perché è lì che si capiscono meglio le esigenze particolari o eventuali problematiche che possono emergere durante il montaggio».

Fondamentale, sottolinea Morra, è la posa in opera: «È una parte cruciale, direi quasi il 50% del risultato finale. Un prodotto eccellente, se posato male, non rende come dovrebbe e può dare problemi nel tempo. Una posa eseguita correttamente, invece, garantisce un infisso che funziona bene e dura a lungo».

Ma non è tutto. L’altro punto di forza che l’azienda rivendica con orgoglio è il post-vendita. «Offriamo estensioni di garanzia fino a dieci anni sia sul prodotto che sulla posa, perché siamo sicuri di quello che vendiamo e di chi lo installa», aggiunge Morra. «Seguiamo i clienti anche dopo, per qualsiasi necessità. È importante che non si sentano abbandonati, che non debbano domandarsi “dove vado, chi mi aiuta?”. Sanno che ci siamo, sempre».

Durante l’inaugurazione, numerosi ospiti hanno potuto visitare gli spazi, toccare i prodotti esposti, ricevere consulenze tecniche e apprezzare l’atmosfera accogliente che da sempre caratterizza l’azienda. Tra loro, anche chi Modena Finestre la conosce da tempo: «È una società che ho visto crescere – ha dichiarato Luca Pugnaghi, commercialista –. I numeri sono quadruplicati in cinque o sei anni. Investire oggi su Modena, come ha fatto Nicoletta, è un segnale forte: valorizza il territorio e crea valore concreto».

A colpire è stato anche l’approccio consulenziale: «Nicoletta è quasi una interior designer», ha commentato una visitatrice. «Non si limita a mostrare il prodotto, ti aiuta davvero a scegliere, ti ascolta. E poi le soluzioni sono tante, intelligenti e funzionali. Qualità-prezzo imbattibile».

Contatti per la stampa: www.modenafinestre.it

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi