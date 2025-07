Monarq Asset Management nomina Sam Gaer direttore investimenti per guidare la strategia Directional

NEW YORK, 21 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Monarq Asset Management ("Monarq"), una delle principali società di investimento multistrategia già nota come MNNC Group, annuncia la nomina di Sam Gaer a CIO per guidare la strategia di investimento Directional. Grazie a oltre 25 anni di esperienza in ruoli direttivi nel trading istituzionale, nelle infrastrutture di mercato e nella gestione sistematica degli asset, Sam Gaer apporta una profonda competenza per supportare la prossima fase di crescita di Monarq.

Dopo un decennio di successi nelle strategie delta-neutral e market-making, Monarq sta espandendo le sue capacità direzionali per acquisire una gamma più ampia di rendimenti aggiustati per il rischio. La strategia si concentra su temi ad alta convinzione, esposizioni asimmetriche e sovrapposizioni di volatilità tattica, posizionando l'azienda in modo da operare con precisione in un mercato in rapida evoluzione.

La strategia direzionale di Monarq ha prodotto una solida performance dall'inizio dell'anno, rispettando un'allocazione disciplinata del rischio e del capitale. Grazie al sostegno di capitale istituzionale globale nei suoi fondi denominati in USD e BTC, Monarq sta ora ampliando l'accesso a Directional come fonte complementare di rendimenti assoluti nell'ambito della sua piattaforma.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Sam nel team", commenta Shiliang Tang, amministratore delegato e managing partner. "La sua leadership accresce la nostra capacità di comporre rendimenti asimmetrici e di anticipare i principali catalizzatori nel settore degli asset digitali".

In precedenza Gaer ha co-gestito il fondo di punta di BlockTower Capital e ha fondato Katana Financial, una delle principali società di trading sistematico. Ha ricoperto inoltre il ruolo di CIO presso FINRA e di EVP/CIO presso NYMEX, dove ha guidato importanti trasformazioni tecnologiche e iniziative strategiche. Ha conseguito una laurea in finanza aziendale alla Wharton School della University of Pennsylvania.

Informazioni su Monarq Asset Management Monarq Asset Management, già MNNC Group, è un gestore di investimenti in asset digitali multistrategia il cui focus è sulla generazione di rendimenti costanti e aggiustati per il rischio in tutte le condizioni di mercato. Guidato da ex dirigenti di aziende come LedgerPrime, Tower Research e BlockTower Capital, vanta una vasta esperienza nel trading quantitativo, nelle strategie di volatilità e nella struttura del mercato digitale.

Contatto con i media: info@monarq-am.com

