MSME Day 2024: l'impegno di Alibaba.com per potenziare gli strumenti di AI a disposizione delle MPMI

Presentati i nuovi piani strategici per un network diversificato di supplier

per favorire maggiori opportunità commerciali

GINEVRA, 27 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale ha voluto celebrare l'impegno delle imprese - Micro, Piccole e Medie - per il successo e la crescita globale in occasione del MSME Day - giornata mondiale a loro dedicata che ricorre ogni 27 giugno.

Nell'affermare il proprio impegno per supportare le PMI, Alibaba.com ha annunciato il lancio di strumenti di intelligenza artificiale (AI) a favore di supplier globali, che finora hanno attirato l'adozione da parte di circa 30.000 aziende presenti sulla piattaforma.

Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com, ha partecipato a panel di discussione dedicato ad approfondire il tema del commercio globale alla Global Review of Aid for Trade biennale del WTO insieme a quattro imprese fra cui l'italiana Deltha Pharma.

"Come rappresentante della business community siamo onorati di aver lavorato con agenzie internazionali come il WTO e l'ITC e di aver supportato le Micro, Medie, Piccole imprese in tutto il mondo negli ultimi 25 anni" – ha detto il Presidente Zhang. "Siamo impegnati a promuovere una più ampia adozione dei nostri tool di AI fra le imprese e auspichiamo di espandere la nostra base di global supplier fino a raggiungere i 100.000 supplier nei prossimi 3 anni. In poche parole, stiamo costruendo una supply chain globale verso e per le imprese grazie alle potenzialità dell'AI."

"Siamo stati fra le prime aziende italiane a operare sulla piattaforma di Alibaba.com e ho sempre avuto fiducia nei prodotti italiani di qualità come i nostri integratori. Alibaba.com mi ha aiutato a espandere la mia attività oltre l'Europa in mercati come Cina, Vietnam, Bangladesh e Ghana", ha detto Maria Francesca Aceti, CEO di Deltha Pharma.

Fondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

