Multa per rifiuto pos annullata

Roma, 15 luglio 2025 - “La sentenza a favore del tabaccaio che ha rifiutato il pagamento delle sigarette con il bancomat è la conferma esatta di quanto sosteniamo da tempo in ogni sede istituzionale: siamo intermediari che forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato e di terzi, a fronte di corrispettivi stabiliti per legge, spesso irrisori e, soprattutto, ben noti all’Amministrazione finanziaria”.

Questo il commento del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, alla sentenza del giudice di pace che ha annullato la sanzione irrogata al tabaccaio per mancata accettazione del pagamento elettronico sull’acquisto di un pacchetto di sigarette.

“In questa condizione, in cui tra l’altro tutte le transazioni sono tracciate in modo puntuale, non solo è impossibile evadere, ma costi ed oneri di sistema per l’utilizzo della moneta elettronica ci impediscono qualunque guadagno e spesso determinano addirittura una remissione.”

“Per questo motivo – conclude Antonelli – auspichiamo che dall’indagine conoscitiva in corso alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati sul nostro settore, cui abbiamo partecipato attivamente, emerga la necessità di intervenire sulla normativa attuale al fine di esonerare la categoria dall’obbligo di accettazione di pagamenti digitali per beni o servizi a marginalità predeterminata, come, del resto, più volte ribadito da vari ordini del giorno parlamentari accolti dal Governo”.

