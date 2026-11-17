Pescara, 16 novembre 2026 - Nasce in Abruzzo FoRMMA, la Fondazione per la Ricerca sulla Musicologia e le Musiche Audiotattili, che sarà presentata ufficialmente venerdì 4 dicembre alle 17.30, nella Sala Convegni della Fondazione PESCARABRUZZO.

La nuova istituzione, con sede legale a Pineto, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo della Teoria delle Musiche Audiotattili (TMA), elaborata dal musicologo Vincenzo Caporaletti, un approccio scientifico nato in Italia e progressivamente diffusosi a livello internazionale grazie a pubblicazioni, studi universitari e collaborazioni con centri di ricerca e istituzioni culturali.

La Fondazione si inserisce in un percorso di studi e attività culturali sviluppato in Abruzzo, con l'ambizione di mettere in relazione questa esperienza con una rete scientifica internazionale.

Vincenzo Caporaletti, insignito per le sue ricerche del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e del Premio Formazione 2026 della Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano”, è professore di Musicologia Generale e Transculturale presso la Università di Macerata e dirige il CRIJMA (Centre de Recherche International sur le Jazz et les Musiques Adiotactiles) della Sorbonne Université di Parigi.

La Teoria delle Musiche Audiotattili ha trovato riconoscimento anche negli ordinamenti didattici dei conservatori italiani.

La TMA propone un approccio unitario allo studio delle diverse culture musicali, superando la tradizionale separazione tra musica scritta e tradizioni orali. Al centro dell'analisi non c'è soltanto l'opera musicale, ma anche il soggetto che produce e organizza il suono, il ruolo del corpo, della percezione e dei processi creativi. Una prospettiva che permette di studiare le molteplici pratiche musicali entro un unico quadro teorico, senza stabilire gerarchie tra tradizioni ed esperienze estetiche.

“Con FoRMMA intendiamo dare una struttura e una prospettiva di continuità a un percorso di ricerca che ha sviluppato nel tempo un patrimonio teorico, scientifico e culturale di rilievo internazionale. La Fondazione nasce per custodirlo, trasmetterlo e promuoverne ulteriori sviluppi, mantenendo la centralità del paradigma audiotattile e aprendosi alle nuove possibilità offerte dalla ricerca, dalla formazione e dalle tecnologie contemporanee. La nostra visione è comprendere il presente e progettare il futuro, mettendo in relazione la conoscenza scientifica con le trasformazioni culturali e cognitive del mondo contemporaneo” dichiara Vincenzo Caporaletti, fondatore e direttore generale e scientifico di FoRMMA.

Tra i primi progetti della Fondazione figurano attività di alta formazione per docenti e musicisti, convegni e seminari internazionali, percorsi di ascolto critico per le scuole e iniziative di produzione musicale.

Particolare rilievo avrà inoltre la catalogazione e valorizzazione di una fonoteca e mediateca di circa 100.000 supporti fonografici.

La Fondazione si inserisce in una rete di collaborazioni scientifiche che coinvolge università, conservatori, centri di ricerca e associazioni musicali in Italia e all'estero. Tra i riferimenti figurano il CeIRM - Centro Interuniversitario per la Ricerca Musicologica, il CRIJMA della Sorbonne Université di Parigi e il nucleo di studi eMMa dell'Universidade Federal do Espírito Santo in Brasile.

La diffusione internazionale della Teoria è testimoniata anche dalla traduzione del suo trattato fondamentale in quattro lingue nell'arco di quattro anni. Sono inoltre in corso interlocuzioni con istituzioni accademiche per lo sviluppo di nuove iniziative.

All'incontro del 4 dicembre parteciperanno esponenti del mondo universitario, dell'alta formazione musicale, della composizione, del jazz e della ricerca.

Ad aprire la presentazione sarà Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione PESCARABRUZZO, istituzione ospitante. Seguirà l'intervento di Vincenzo Caporaletti, dedicato alla genesi della Fondazione, alla sua missione scientifica e ai programmi di sviluppo per il biennio 2026-2027.

Il confronto proseguirà con gli interventi di Roberta De Nicola, del Conservatorio “Luisa D'Annunzio” di Pescara; Stefano Taglietti, compositore, docente del Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e direttore del CeIRM; Paolo Damiani, della Federazione “Il Jazz Italiano”; Claudio Angeleri, dell'ANSJ; Angelo Valori, di I-Jazz e Pescara Jazz; e Luigi Masciari, dell'Associazione Docenti Jazz e Pop dei Conservatori. Al centro degli interventi, il rapporto tra ricerca musicologica, composizione, formazione e produzione musicale.

La dimensione internazionale del progetto sarà testimoniata anche dai videomessaggi di docenti e ricercatori delle università francesi Sorbonne, Toulouse Jean Jaurès e Paris 8, delle brasiliane Universidade Federal do Espírito Santo e Unicamp e dell'Università di Henan in Cina, tra cui Laurent Cugny, Stéphane Audard, Ludovic Florin, Philippe Michel, Fabiano Araujo Costa, Luiz Lima e Wang Li.

Gli interventi offriranno uno sguardo sulla diffusione internazionale della teoria audiotattile e sulle prospettive di collaborazione scientifica tra i diversi Paesi.

La presentazione si concluderà con l’esibizione di Lorena Sgariglia, alla voce, con Claudio Angeleri (pf.) e Marco Esposito (b. el.). Un momento musicale jazzistico che porterà sul palco la dimensione esecutiva e creativa al centro della ricerca audiotattile.

La Fondazione FoRMMA è presieduta da Lorena Sgariglia. Il Consiglio di Amministrazione comprende la dott.ssa Daniela Munda e il dott. Emanuele Sposetti. La direzione generale e scientifica è affidata al cav. prof. Vincenzo Caporaletti; la segreteria generale alla dott.ssa Laura Di Giovanni. Gaetano Caccianini Maturanzi ricopre l'incarico di Conservatore onorario della fonoteca.

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