Nasce l’Osservatorio per il Fractional Management del gruppo di ricerca Innovation & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano in partnership con YOURgroup

L’obiettivo del progetto è analizzare e promuovere modelli di leadership flessibile per affrontare le sfide dell’innovazione e della professionalizzazione delle imprese italiane.

Milano, 26 maggio 2025. YOURgroup, società leader in Europa nel settore del Fractional Management, e il gruppo di ricerca Innovation & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano avviano un Osservatorio dedicato allo studio dell’evoluzione del fenomeno del fractional management, con particolare riferimento agli impatti che esso può avere sull’innovazione e la professionalizzazione delle imprese e dei family business italiani. L’iniziativa partirà con un Webinar di kick-off, in programma il 18 giugno alle ore 17, in occasione del quale sarà presentata la ricerca.

L’Osservatorio – che si avvarrà delle conoscenze e competenze scientifiche di Innovation & Strategy sui temi dell’innovazione e delle imprese familiari – avrà l’obiettivo di fornire, su base trimestrale, analisi, dati e approfondimenti destinati alla comunità delle PMI e delle imprese italiane. I risultati saranno diffusi tramite comunicati e report pubblici, accessibili gratuitamente.

«È un grande onore poter sviluppare una sinergia con una delle più importanti università italiane», ha dichiarato Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup. «Il contesto multipolare in cui ci troviamo impone sfide crescenti: le aziende italiane, in gran parte a conduzione familiare, hanno bisogno di competenze manageriali solide, con esperienza internazionale, capaci di operare in modalità plug & play. Il fractional management promosso da anni in Italia da YOURgroup è un modello già consolidato negli Stati Uniti che deve essere compreso e ancor più valorizzato anche in Europa. Siamo orgogliosi di poter contribuire con insight e best practice alla ricerca del Politecnico».

Alla guida dello Steering Committee dell’Osservatorio ci saranno Federico Frattini, Dean di POLIMI Graduate School of Management e Professore Ordinario di Strategia e Innovazione, e Josip Kotlar, Professore Ordinario di Strategia, Innovazione e Imprese Familiari. Il comitato, grazie all’esperienza dei suoi membri, scelti nel tessuto imprenditoriale, manageriale e accademico, offrirà indicazioni e visione che confluiranno nella definizione della ricerca dell’osservatorio. Il comitato raccoglierà la partecipazione e il contributo di manager, esperti di strategia e imprenditori con l’obiettivo di offrire una visione ampia e prospettica sul futuro del management flessibile nel nostro Paese.

«Negli ultimi anni ho potuto osservare da vicino l’ascesa del fractional management», ha commentato Frattini. «Sempre più aziende ricorrono a manager temporanei altamente qualificati e grazie a questo innescano importanti progetti di trasformazione, cambiamento e innovazione. Sono lieto di guidare questo comitato, e grazie alla collaborazione con YOURgroup avremo accesso a dati di prima mano e a casi concreti da analizzare e valorizzare grazie alle competenze del nostro gruppo di ricerca Innovation & Strategy».

• CONTATTI PER LA STAMPA: Webinar di kick-off (18 Giugno). Iscriviti compilando questo form: https://forms.office.com/e/XZCq8dm76C

