Natus presenta l'innovazione AVEMG con il lancio dell'ultima edizione del software Natus Elite

MIDDLETON, Wisconsin, 29 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Natus Medical Incorporated annuncia il lancio della versione più recente del suo software leader di settore Natus Elite EMG. Questa versione offre la familiarità e l'affidabilità attese dai clienti, introducendo al contempo l'elettromiografia con visualizzazione aumentata (Augmented Visual Electromyograph o AVEMG), ultima innovazione della più grande azienda al mondo specializzata esclusivamente in neurodiagnostica.

Forte di oltre 60 anni di esperienza clinica, Natus Elite si è guadagnato la reputazione di software EMG di fiducia per la valutazione dei pazienti e lo svolgimento di ricerche importanti con esiti più certi.

Mentre i flussi di lavoro EMG tradizionali e di routine richiedono una formazione approfondita, affinché i medici possano interpretare con sicurezza l'attività dell'elettrodo ad ago tramite valutazione visiva e sonora, l'AVEMG offre una valutazione più oggettiva grazie a un algoritmo esclusivo di Natus Elite. Questo nuovo algoritmo fornisce la quantificazione online delle caratteristiche chiave del segnale, mantenendo al contempo il flusso di lavoro EMG ad aghi tradizionale. Il risultato ottimizza il tempo dedicato al paziente e offre ai medici maggiore sicurezza nella valutazione EMG ad aghi iniziale di routine.

"Il nostro impegno nell'ascoltare il feedback dei clienti, nel rispetto della nostra filosofia di cambiamento incrementale, ha reso Natus Elite una risorsa affidabile sul mercato", ha dichiarato Jordan Grace Miller, vicepresidente del Marketing globale di Natus. "Anche se la familiarità mantenuta attraverso ogni generazione del software continua a offrire ai nostri clienti comfort e sicurezza, l'introduzione di innovazioni rivoluzionarie come l'AVEMG rafforza la nostra posizione di leader mondiale nel settore dell'elettromiografia."

I medici che hanno avuto modo di utilizzare l'AVEMG in anteprima hanno elogiato la coerenza, l'obiettività e il valore didattico del software.

"I punti chiave sono stati che l'AVEMG è veloce, rende i test tradizionalmente soggettivi più oggettivi, è facile da usare e ha un grande potenziale didattico", ha aggiunto Miller. "Possono volerci mesi o addirittura anni prima che i medici imparino a riconoscere i suoni dell'EMG tradizionale. L'AVEMG accelera la curva di apprendimento fornendo grafici e diagrammi visivi che confermano i suoni ascoltati".

Un'ulteriore miglioria apportata al software Natus Elite è l'analisi avanzata e automatizzata del tremore per i disturbi del movimento, in linea con le tendenze internazionali, che contribuisce a rendere la soluzione diagnostica EMG più completa. Un nuovo strumento di streaming fornisce un accesso semplice e completo ai dati neurofisiologici per i ricercatori di alto livello. Il potenziamento degli ultrasuoni, ad esempio la valutazione simultanea dell'ecografia e dell'EMG ad ago, a cui si aggiunge il miglioramento incrementale delle funzionalità di revisione, ottimizzano ulteriormente i flussi di lavoro.

La familiarità e l'affidabilità del software Natus Elite consentono ai medici di concentrarsi sui pazienti, offrendo loro la migliore assistenza possibile grazie a funzionalità di diagnostica avanzate. Oltre all'EMG ad ago e all'AVEMG, le funzionalità diagnostiche includono studi di conduzione nervosa, potenziali evocati ed ecografia neuromuscolare.

Altre caratteristiche esclusive, come l'HD-EMG, dalla risoluzione ultra-elevata, e lo strumento di confronto avanzato InSight NCS, hanno riconfermato Natus Elite come leader del settore.

INFORMAZIONI SU NATUS

Natus è considerata la soluzione ideale dagli operatori sanitari di tutto il mondo per lo screening, la diagnosi e il trattamento dei disturbi che colpiscono il cervello e i percorsi neurali. Le eccellenti soluzioni di Natus, tra cui assistenza, supporto sul campo e formazione, consentono ai medici di elevare lo standard di cura, migliorando i risultati clinici e la qualità della vita dei pazienti. Per ulteriori informazioni su Natus, visitare il sito natus.com/neuro.

