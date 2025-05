Nestlé Professional lancia il Progetto “Nescafé From Waste to Taste” che trasforma i fondi di caffè in grani in tazzine personalizzate

14 maggio 2025.Riciclare i fondi di caffè in grani per dare forma a nuove tazzine personalizzate in materiali termoplastici di alta qualità, questo il nuovo progetto “Nescafé From Waste to Taste” con cui Nestlé Professional ha rinnovato il proprio impegno nella sostenibilità. L’iniziativa ha permesso di recuperare fondi di caffè esausto che hanno contribuito a creare il materiale di composizione di tazzine personalizzate, sottolineando l’attenzione dell’azienda per la sostenibilità ambientale e l’innovazione.

Grazie al supporto di Coffeefrom, startup innovativa e attiva nel settore della bioeconomia, Nestlé Professional si è impegna a raccogliere i fondi di caffè generati direttamente dalle macchine Nescafé in grani di tre diversi Hotel del gruppo Accor nell’area di Milano. Da qui, Coffeefrom si è occupata di creare un compound di caffè e materiali plastici, utilizzato come materia prima per la creazione di tazzine di design personalizzate, dando quindi una seconda vita al caffè esausto, altrimenti destinato a diventare rifiuto.

L’iniziativa rappresenta un perfetto esempio di economia circolare, in quanto gli stessi fondi di caffè, lavorati e trasformati, sono tornati alla struttura ricettiva sottoforma di tazzine per espresso. Grazie a “Nescafé From Waste to Taste” ogni hotel ha ricevuto infatti 150 tazzine, per un totale di 450 tazzine generate.

Il progetto si è scandito in un arco temporale di 5 mesi, i primi tre dedicati alla raccolta e all’accumulo dei fondi di caffè, mentre gli ultimi due per il riciclo e la realizzazione delle tazzine. Gli hotel coinvolti fanno tutti parte del gruppo Accor.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di Terra Next, il programma di accelerazione per startup e PMI innovative operanti nel settore della Bioeconomia parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, che ha selezionato Gruppo Nestlé come corporate partner e Coffeefrom tra le 8 startup innovative operanti nel settore delle soluzioni bio-based.

Terra Next

Terra Next è il programma di accelerazione dedicato a startup e PMI innovative nel settore della bioeconomia. Frutto dell’iniziativa di CDP Venture Capital, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center in qualità di co-ideatore e promotore e il supporto di Cariplo Factory, che gestisce operativamente il programma

