Nikki Greenberg, Kate O'Neill e Carlo Ratti saranno i protagonisti degli interventi programmatici dell'evento Smart City Expo 2025

BARCELLONA, Spagna, 8 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Lo Smart City Expo World Congress (SCEWC), il principale evento internazionale sulle città intelligenti e l'innovazione urbana organizzato dalla Fira de Barcelona, riunirà oltre 600 esperti globali per condividere strategie, tecnologie e progetti che stanno guidando la trasformazione urbana. All'insegna del tema "The Time for Cities", la quattordicesima edizione del congresso si terrà dal 4 al 6 novembre presso lo spazio della Gran Via, con interventi programmatici dell'architetto e ricercatore Carlo Ratti, della futurista Nikki Greenberg e dell'esperta di intelligenza artificiale Kate O'Neill, tra gli altri relatori.

Il programma della conferenza si concentrerà su otto temi chiave: Tecnologie abilitanti, Energia e ambiente, Mobilità, Governance ed economia, Vita e inclusione, Infrastrutture ed edilizia ed Economia blu.

Nikki Greenberg è la CEO di Real Estate of the Future e una consulente strategica per l'innovazione urbana. Laureata in architettura, è stata alla guida di progetti a New York e Sydney ed è una voce di spicco nella trasformazione digitale dell'ambiente edificato. È stata co-presidente del Technology & Innovation Council dell'Urban Land Institute di New York City e il suo approccio integra tecnologia, design e pensiero orientato al futuro.

L'intelligenza artificiale etica e il processo decisionale basato sui dati negli ambienti digitali sono al centro del lavoro di Kate O'Neill. Fondatrice di KO Insights e autrice di numerosi libri sulla tecnologia e l'esperienza umana, ha collaborato con aziende come Netflix, IBM e Cisco e ha collaborato con le Nazioni Unite nelle riunioni del comitato consultivo sull'intelligenza artificiale.

Carlo Ratti è direttore del MIT Senseable City Lab e fondatore dello studio di design e innovazione Carlo Ratti Associati. Il suo lavoro coniuga architettura, scienza dei dati e sostenibilità ed è stato premiato dal World Economic Forum. È comunemente considerato uno dei pensatori più influenti nella progettazione delle città intelligenti.

Tra gli altri relatori la cui presenza è stata confermata figurano Patrick Child, vicedirettore generale per l'ambiente presso la Commissione europea, Matt Hale, vicesindaco della città di Los Angeles, Monica Lucarelli, vicesindaco della città di Roma, Jeff Merritt, responsabile della trasformazione urbana presso il World Economic Forum, Josephine Ong, vicepresidente per le città e i servizi pubblici presso Dassault Systèmes, Jaroslaw Sarna, ministro per gli affari digitali della Polonia.

Ecosistema globale di innovazione urbana

L'evento si svolgerà in concomitanza con altri eventi che ne amplieranno la portata: Tomorrow.Mobility World Congress, incentrato sulla mobilità urbana sostenibile; Tomorrow.Building, dedicato all'edilizia innovativa; Tomorrow.Blue Economy, che esplora le industrie sostenibili orientate agli oceani.

