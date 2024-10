North Bund International Aviation Forum 2024: China Eastern presenta lo sviluppo del sistema di operazioni commerciali su larga scala del C919

SHANGHAI, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- il North Bund International Aviation Forum 2024, ospitato congiuntamente da China Eastern Air Holding Company Limited e dall’Autorità aeroportuale di Shanghai, si è tenuto il 22 ottobre presso le Grand Halls di Shanghai.

North Bund International Aviation Forum 2024: North Bund International Aviation Forum 2024

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

Con il tema “Volo digitale, cielo intelligente: creare un nuovo futuro dell’aviazione”, il forum ha riunito oltre 250 professionisti dell’aviazione mondiale, tra cui rappresentanti di organizzazioni internazionali dell’aviazione, dirigenti di rinomate compagnie aeree, funzionari governativi cinesi ed esperti del settore. I partecipanti si sono impegnati in discussioni approfondite su temi cruciali come “Nuove forze produttive di qualità dell’aviazione civile” e “Trasformazione digitale”, esplorando le strategie per guidare l’innovazione attraverso il progresso digitale.

In linea con il suo tema, il forum ha presentato una serie di tecnologie all’avanguardia per tutta la durata dell’evento. I punti salienti includevano la traduzione in tempo reale basata sull’IA, visualizzata su grandi schermi, e le presentazioni video potenziate dai contenuti generati dall’IA. Una riproduzione digitale di Marco Polo che viaggia sul volo MU786 da Venezia a Shanghai, appena lanciato, per dimostrare l’efficienza dei collegamenti aerei e delle opzioni di trasporto multimodale. Un prodotto culturale a tema aeronautico lanciato congiuntamente da China Eastern e dall’Autorità aeroportuale di Shanghai, che consente ai partecipanti di interagire con progetti personalizzati abilitati alla realtà aumentata tramite WeChat o attraverso le fotocamere degli smartphone. Questo dimostra la perfetta integrazione della tecnologia digitale con la cultura tradizionale cinese.

Un momento importante del forum è stata la firma dell’Accordo di cooperazione strategica per lo sviluppo di Shanghai come gateway multifunzionale e hub completo per il trasporto aereo internazionale, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la mobilità dei flussi di passeggeri e merci nell’hub aeroportuale di Shanghai. In qualità di cliente di lancio dell’aereo C919 di produzione nazionale, China Eastern ha presentato il suo pionieristico sviluppo del sistema operativo commerciale su larga scala del C919, stabilendo standard operativi, procedure e linee guida all’avanguardia nel settore.

China Eastern Airlines ha lanciato di recente il servizio “Eastern E-Pass.” I passeggeri possono pagare e ottenere carte d’imbarco elettroniche tramite app o con mini-programmi installati su dispositivo mobile. Questo servizio consente un’esperienza di viaggio completamente priva del supporto cartaceo, offrendo opzioni self-service come le dichiarazioni doganali online e permettendo ai passeggeri di compilare le carte d’ingresso durante il volo.

In particolare, i viaggiatori stranieri idonei alle politiche di transito senza visto di 24 o 144 ore possono ridurre significativamente i tempi di elaborazione degli ingressi completando le dichiarazioni di transito online, rendendo il “viaggio in Cina” ancora più comodo. Inoltre, China Eastern sta potenziando attivamente i suoi servizi “Air + Cruise” (volo + crociera), esplorando opzioni di trasporto multimodale che integrano l’uso di aerei, elicotteri, ferrovia urbana e traghetti, per cogliere nuove opportunità di sviluppo di hub nel Delta del fiume Yangtze e nella rete di trasporto globale.

Fonte: China Eastern Air Holding Company Limited

Persona di contatto: Sig.ra Wang, Tel: 86-10-63074558