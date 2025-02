Nuovi standard per la classificazione delle carni suine: la Commissione Europea approva lo Zoometer per il benessere animale e la tutela del consumatore

Più innovazione, tracciabilità della filiera e tutela per consumatori e allevatori

5 febbraio 2025.Il benessere animale e la tutela del consumatore finale sono al centro della decisione della Commissione Europea del 22 gennaio 2025, che ha autorizzato l'introduzione di nuovi metodi di classificazione delle carni suine, sostituendo la precedente normativa del 2014. La nuova regolamentazione non solo prevede l’adozione di tecniche aggiornate, ma sancisce l’autorizzazione ufficiale all’utilizzo dello Zoometer, uno strumento innovativo sviluppato dalla Startup Innovativa Orisha Srl, in collaborazione con West Systems Srl e l'Organismo di Ricerca CRF Cooperativa Ricerca Finalizzata S.c.

Lo Zoometer è un dispositivo di tele-rilevamento morfologico-dimensionale, progettato specificamente per gli animali da allevamento e quelli di interesse sportivo. L’utilizzo del dispositivo avviene tramite un’applicazione Android, compatibile con qualsiasi smartphone, che consente una gestione completa e precisa. Lo strumento impiega un telemetro laser per acquisire misure di distanza e ottenere immagini calibrate attraverso riprese fotografiche. Da queste immagini, è possibile effettuare misurazioni tradizionali, come parametri lineari (lunghezze, altezze, larghezze), ma anche innovativi, quali parametri angolari e di superficie, non rilevabili con gli strumenti tradizionali della biometria zootecnica.

Grazie all'integrazione con un sensore termografico, lo Zoometer permette inoltre di monitorare il benessere animale, lo stato di salute e la qualità dei prodotti, offrendo informazioni utili per migliorare le pratiche di gestione e per garantire un elevato standard qualitativo.

Questa tecnologia rivoluziona la gestione degli allevamenti, garantendo maggiore efficienza operativa e una significativa riduzione dei costi di produzione. Grazie a sistemi avanzati di monitoraggio e controllo, contribuisce a migliorare la salute e la produttività del bestiame, ottimizzando al contempo la qualità delle carni per offrire ai consumatori prodotti di alto livello. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla tracciabilità oggettiva dell’intera filiera di produzione, che permette di seguire ogni fase del processo, dall’allevamento alla distribuzione, aumentando così la fiducia sia degli operatori del settore che dei consumatori.

Con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione, l’industria della carne suina si prepara a un futuro più innovativo e sostenibile. Orisha Srl è pronta a supportare le aziende agricole e i centri di macellazione nel processo di adattamento a questo nuovo paradigma.