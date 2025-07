“Nuovo ecosistema del lavoro: la risposta di 360 Forma all’economia del cambiamento”

Rende (Cosenza), 18/07/2025 - Le coordinate tradizionali del lavoro si stanno dissolvendo: la transizione digitale, le conseguenze post-pandemiche, l’automazione e l’evoluzione delle competenze richieste dal mercato, stanno modificando profondamente il modo in cui le persone lavorano, apprendono, si adattano. È un passaggio storico che riguarda non solo le imprese, ma l’intero tessuto sociale: una trasformazione strutturale che impone un cambio di mentalità e nuovi strumenti.

In questo scenario fluido e in continua ridefinizione, il concetto di ‘riconversione’ delle risorse umane non è più legato solo ai momenti di crisi, ma è diventato parte integrante di una strategia di sviluppo sia personale che aziendale. L’occupazione non è più una condizione statica ma un processo dinamico, fatto di aggiornamenti continui, flessibilità e capacità di apprendere lungo tutto l’arco della vita.

Ed è proprio qui che si colloca l’azione di 360 Forma, realtà italiana altamente specializzata nella formazione professionale e nei servizi per il lavoro. Con sedi operative dislocate tra Lazio e Calabria, e accreditamenti pubblici presso le Regioni e ANPAL, 360 Forma ha saputo interpretare prima di altri il senso profondo di questa transizione, proponendo un modello formativo capace di accompagnare persone e organizzazioni nel cambiamento.

La missione non è solo ‘insegnare’, ma aiutare individui e aziende a ripensarsi, ad anticipare le trasformazioni, a vedere nelle crisi l’opportunità per costruire nuove competenze e percorsi di crescita. “Le crisi economiche e la pandemia hanno innescato nuovi modelli sociali e nuove esigenze lavorative. È necessario interpretare questo particolare momento storico per rilanciare, per diventare multifunzionali e per evolversi”, sottolinea Domenico Madeo, fondatore e amministratore dell’Ente, con una visione imprenditoriale che unisce concretezza e intuito.

Nei momenti più duri della pandemia, quando molte realtà si sono fermate, 360 Forma ha saputo fare un salto in avanti: una piattaforma e-learning proprietaria, una rete formativa in grado di operare in ogni momento e luogo, migliaia di utenti connessi contemporaneamente. Un modello scalabile, flessibile, accessibile e, soprattutto, efficace.

Oggi l’azienda è un partner solido per chi cerca crescita professionale: dai tecnici come ingegneri, geometri e periti, ai docenti e personale ATA impegnati negli aggiornamenti delle graduatorie scolastiche, fino alle imprese che necessitano di riqualificare il proprio capitale umano per restare competitive in un mercato sempre più veloce e interconnesso.

“Il mondo delle imprese sta attraversando un cambio epocale, nel quale tutto viene messo in discussione: dalla globalizzazione dei mercati al cambiamento della gerarchia dei valori produttivi”, osserva ancora Madeo. È una presa di coscienza trasversale, che riguarda tutti: professionisti, imprenditori, enti pubblici, scuole. Dietro l’incertezza si apre un orizzonte nuovo, pieno di possibilità: ogni trasformazione porta con sé occasioni di crescita, di riscatto, di innovazione. La sfida è saperle riconoscere e cogliere”.

360 Forma non è solo un ente di formazione o un’agenzia per il lavoro: è un ecosistema dinamico, che unisce persone, competenze e territori. È la dimostrazione che con metodo, passione e innovazione si può fare la differenza, soprattutto in un tempo che chiede alle imprese – e alle persone – di reinventarsi ogni giorno.

