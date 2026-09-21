Odoo Italia, in collaborazione con Unitiva e con il Corso di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, inaugura il suo programma Education nell'Ateneo con un corso dedicato sul gestionale

MILANO, Italia, 21 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Odoo Italia, filiale italiana della tech company di origine belga specializzata nello sviluppo dell'omonimo software ERP, avvia per gli studenti di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II un corso di formazione gratuito sul suo gestionale. Realizzato in collaborazione con Unitiva, società Gold Partner Odoo con sede nel capoluogo partenopeo, il corso punta a promuovere lo sviluppo di competenze pratiche nel mondo dei software ERP, mettendo a disposizione gratuitamente l'intero applicativo aziendale tramite il suo programma Education.

Presente in Italia dal 2023 con la sua sede di Milano, Odoo Italia ha attivato recentemente il suo programma educativo, un'iniziativa completamente gratuita dedicata alle scuole e Università per dare a studenti e docenti la possibilità di utilizzare un vero software ERP moderno e completo all'interno delle loro attività didattiche.

Sfruttando le risorse del programma e l'expertise del personale di Odoo Italia, unitamente alle competenze del partner Unitiva, il corso in partenza a ottobre offrirà a una platea di 50 studenti la possibilità di imparare direttamente dai consulenti Odoo, non solo le specificità del software, ma anche gli aspetti più concreti della digitalizzazione dei processi aziendali.

Iscrivendosi su base volontaria, gli alunni potranno mettersi alla prova, utilizzando lo strumento tramite delle esercitazioni pratiche, per terminare, poi, con lo svolgimento di un vero e proprio business case. A completamento del corso, gli studenti sosterranno poi l'esame dell'Odoo Student Diploma, che, se passato, certificherà le loro competenze di utilizzo del software. Per alcuni studenti, inoltre, ci sarà poi la possibilità di continuare il percorso nel mondo del lavoro con il partner Unitiva e di arrivare alla certificazione Odoo Enterprise vera e propria, unitamente a una visita agli uffici di Odoo a Milano.

"Per l'Odoo Education Program poter collaborare con il corso di laurea in Ingegneria Gestionale di uno dei più prestigiosi Atenei italiani è sicuramente una tappa importante", commenta Luca Piran, Education Program Officer di Odoo Italia, "che a pochi mesi dal lancio ufficiale del programma in Italia certifica la validità della nostra offerta nel portare a docenti e studenti uno strumento gratuito e facilmente accessibile per sviluppare e consolidare quelle competenze digitali pratiche così richieste dal mercato del lavoro."

"Un programma come questo consente agli studenti di costruire basi solide. Il nostro compito, come partner, è metterle alla prova affiancando gli studenti della Federico II su casi concreti. Questo vuol dire offrire loro un ambiente reale, dove scoprire se ciò che hanno imparato regge davanti a un problema vero. È in quel passaggio che una nozione diventa competenza", commenta Rosario Savarese, CEO di Unitiva, Odoo Gold Partner.

"La laurea magistrale in Ingegneria Gestionale propone da anni percorsi formativi in collaborazione con le aziende con un obiettivo specifico: fare in modo che il percorso magistrale rappresenti un momento di formazione per consolidare metodo e conoscenze per entrare con maggiore consapevolezza nel mondo del lavoro. Ed è una occasione preziosa anche per le aziende per indagare con più attenzione le capacità dei potenziali candidati. Ringrazio quindi Odoo e Unitiva per questa preziosa opportunità offerta ai nostri studenti", ha dichiarato Pierluigi Rippa, professore di ingegneria economico-gestionale.

Il programma Education Odoo si pone nella serie di cospicui investimenti effettuati da Odoo sul mercato italiano, confermando l'intenzione dell'azienda di essere sempre più presente sul territorio non solo con il suo prodotto, ma anche con le sue iniziative, volte a sviluppare le conoscenze e le competenze digitali dei professionisti di oggi e di domani.

Su Odoo

Fondata nel 2002 da Fabien Pinckaers, Odoo è una software house internazionale specializzata nello sviluppo dell'omonimo software ERP. Grazie a una suite integrata di oltre 80 applicazioni, Odoo supporta aziende di ogni settore e dimensione nella gestione dei processi aziendali. Con 21 sedi nel mondo, conta oggi più di 6.000 dipendenti e una community globale di oltre 15 milioni di utenti.

Nel 2023 Odoo ha inaugurato la filiale italiana con sede a Milano. Guidato da Miriam Bastianello, Managing Director Italia, il team di circa 80 professionisti con un'età media di 29 anni sta contribuendo a supportare la trasformazione digitale delle imprese italiane. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Area stampa oppure contatta il nostro Ufficio stampa italiano per organizzare una visita o richiedere un'intervista con la Managing Director di Odoo Italia.

Dati di contatto: Francesca Pronifrpro@odoo.com

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