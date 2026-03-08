Offerta Primavera 2026 - METZ 32MQF7000Z, TV QLED da 32 Pollici

MILAN, 8 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Cerchi la migliore smart TV compatta in Italia questa primavera? La METZ 32MQF7000Z torna con l'Offerta Primavera 2026, disponibile con sconti esclusivi a Roma, Milano, Napoli e in altre città italiane. Dal suo debutto nel luglio 2025, questa TV QLED da 32 pollici è diventata subito un successo tra le famiglie italiane, esaurendosi in sole due settimane grazie al suo display premium, alle funzioni smart e al rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Perché scegliere la METZ 32MQF7000Z

Display QLED Vivace: Grazie alla tecnologia avanzata dei quantum dot, questa TV offre colori brillanti, precisi e duraturi fino a 10 anni. La compatibilità HDR10 migliora ulteriormente contrasto e luminosità, rendendo film, sport e videogiochi più nitidi e coinvolgenti che mai.

Smart TV con Google TV: Accesso a oltre 11.000 app e 700.000+ film e serie TV. Connessione semplice con più di 1 miliardo di dispositivi IoT per integrare la tua smart home. Il Wi-Fi dual-band garantisce streaming fluido in ogni stanza, che tu sia a Roma, Milano, Napoli o in piccoli centri italiani.

Comfort, Cura degli Occhi e SicurezzaProgettata per lunghe sessioni di visione, la 32MQF7000Z utilizza la tecnologia Low Blue Light e Flicker-Free per ridurre l'affaticamento visivo. Materiali eco-friendly rendono la TV sicura per la famiglia e rispettosa dell'ambiente, migliorando al contempo la resa cromatica per un'esperienza visiva più ricca.

Audio Coinvolgente:Con Dolby Audio e Wonder Audio, il suono è chiaro, potente e immersivo, ideale per camere da letto, appartamenti o seconde stanze. Vuoi un'esperienza audio da cinema anche in un piccolo soggiorno a Roma o Milano? La 32MQF7000Z lo rende possibile.

Offerta Primavera 2026 – Tempo Limitato:Durante la Offerta Primavera in Italia, la METZ 32MQF7000Z è disponibile a uno dei prezzi più competitivi dell'anno. La domanda di mercato è alta e le scorte promozionali sono limitate: acquistare per tempo è fortemente consigliato. Cerchi una TV QLED da 32 pollici conveniente in Italia? Questa è l'occasione perfetta per aggiornare l'intrattenimento domestico con una smart TV compatta, elegante e ricca di funzionalità.

Acquista Ora in Italia: https://amzn.to/4aFf3K5

Informazioni su METZ:

Fondata nel 1938, METZ è un marchio tedesco di elettrodomestici noto per oltre 87 anni di eccellenza ingegneristica. METZ blue, lanciata nel 2018, risponde alle esigenze di stile di vita dei più giovani ed è apprezzata in 24 paesi europei. La 32MQF7000Z dimostra l'impegno del brand verso qualità, innovazione e intrattenimento domestico accessibile.

