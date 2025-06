Oggetti antiquariato e non solo: gli acquisti vintage conquistano l'Italia

Torino 12/06/2025 - Dagli oggetti antiquariato più ricercati all' abbigliamento vintage. Nel 2025, in un’era così tecnologica e digitale, gli italiani (e non solo) impazziscono per gli acquisti di antiquariato e pezzi vintage!

Quasi assurdo da credere, ma lo "shopping", la vendita e gli acquisti del settore dell'antiquariato e vintage sta registrando un boom incredibile in molte (e in mirate) città d'Italia. I compratori appassionati o i rivenditori di questa oggettistica antiquariato sono molto più di quanto si immagini.

Anche se la tecnologia avanza e non possiamo fare a meno di circondarci di "mondo moderno", le anime nostalgiche sono attivissime e pronte ad acquistare pezzi rari o a rivendere, ad esempio, poltrone vintage, o persino un intero arredamento di antiquariato.

Insomma, il mercato degli oggetti di antiquariato e shop vintage piace e sta avendo un grosso successo.

Ma dove e come si concentra maggiormente questo fiorente business?

Le città italiane dove spopola la compravendita degli oggetti antiquariato e acquisti vintage

Oggetti di antiquariato, arredamento antiquariato d’epoca, vestiti eleganti vintage e articoli da collezione: sono loro i protagonisti del nuovo boom che sta coinvolgendo le principali città italiane. In un’epoca dominata dalla tecnologia, la riscoperta del passato affascina, dando nuova vita a pezzi unici carichi di storia.

Da app come Vinted fino a shop vintage fisici come Humana Vintage, cresce l’interesse. Che si tratti di siti di vestiti vintage o di negozi specializzati in pezzi di antiquariato.

Le città più attive? Sicuramente Torino, Milano, Bologna, Como e Roma, ma anche regioni come la Calabria e il Veneto stanno assistendo a un’espansione significativa del fenomeno.

Nel capoluogo sabaudo, spicca per affidabilità e numero di richieste Savoy 900 Antiquariato, punto di riferimento per la compravendita di oggetti antiquariato Torino. Grazie a una lunga esperienza nel settore e alla capacità di offrire valutazioni professionali, Savoy (che opera in diverse destinazioni italiane) è oggi una delle imprese più apprezzate per la ricerca e l’acquisto di arredamento di antiquariato e articoli pregiati da collezione.

"Non vendiamo e acquistiamo solo oggetti, ma storie e autenticità".

A dirlo è il team di Savoy 900 Antiquariato, specializzati nell’ Acquisto Antiquariato e Modernariato , che uniscono rigore professionale e una rete di contatti capillare, selezionando mobili di antiquariato, oggetti da collezione antichi e pezzi di design contemporaneo.

"La richiesta è in crescita, soprattutto per arredi d’epoca e suppellettili di pregio", raccontano.

Con sedi strategiche in Piemonte e Lombardia, Savoy 900 offre un servizio a 360°: dalle valutazioni gratuite alla vendita garantita, puntando su trasparenza e mercato dinamico.

"Ogni trattativa è un viaggio nella cultura materiale", sottolineano.

Un approccio che li rende leader per chi cerca oggetti di antiquariato con un equilibrio unico tra investimento e bellezza.

Ma cosa significa compravendita oggetti o mobili di antiquariato?

Ma cosa significa davvero compravendita di oggetti o mobili di antiquariato? In parole semplici, è il mondo affascinante in cui passato e presente si incontrano.

Da un lato ci sono persone che decidono di vendere pezzi di antiquariato appartenuti alla propria famiglia o scovati in soffitte dimenticate, dall’altro ci sono collezionisti, appassionati o giovani che vogliono arredare in stile vintage la propria casa con mobili autentici e carichi di storia.

Non si tratta solo di estetica, ma anche di valore: ogni mobile, ogni lampada, ogni oggetto racconta qualcosa. È qui che entra in gioco la professionalità di chi opera nel settore, come Savoy 900, in grado di riconoscere il pregio di un pezzo e offrirne una valutazione corretta.

L’ oggettistica di antiquariato, dai vasi alle sculture, dai quadri ai servizi da tè, oggi attira anche i più giovani, sempre più interessati a un design consapevole e ricercato.

Scegliere oggetti da collezione antichi non è più solo una passione da intenditori: è una dichiarazione di stile, un modo per distinguersi e allo stesso tempo di fare un investimento.

Shop vintage: la moda che conquista e resiste al tempo

Articoli di antiquariato e abbigliamento d’epoca: un binomio vincente

Non solo arredamento: oggi gli shop vintage di abbigliamento sono anch'essi sempre più amati e ricercati in tutta Italia.

Negli ultimi anni (e in particolare dopo la pandemia) la passione per lo stile vintage ha conosciuto un’autentica esplosione.

Gli italiani, ispirandosi allo spirito newyorkese della “caccia al pezzo unico”, hanno riscoperto il piacere di indossare vestiti vintage donna, borse vintage introvabili, vestiti eleganti vintage per occasioni speciali, e persino capi iconici di vintage abbigliamento uomo.

Una tendenza che non riguarda solo l’estetica, ma che abbraccia anche un’idea di consumo più etica e consapevole. Il settore della moda vintage, infatti, contribuisce in modo importante alla sostenibilità, riducendo sprechi e valorizzando ciò che già esiste.

In questo contesto sono nate nuove realtà imprenditoriali e progetti europei come Vinokilo, l’evento itinerante che promuove il riutilizzo di capi selezionati, oppure il Vogue Vintage Market, appuntamento di riferimento per appassionati e trendsetter.

Accanto a questi eventi, resistono con successo anche i mercatini storici, amati da collezionisti e giovani in cerca di capi d’effetto. Non mancano i siti vestiti vintage online, punto di riferimento per trovare pezzi rari senza muoversi da casa. La tendenza ha conquistato anche le celebrity: i capi vintage delle star di Hollywood fanno il giro del mondo, influenzando gusti e stili su scala globale. E così, l’Italia si conferma pronta a vivere (e rivivere) il fascino senza tempo del vintage, che unisce articoli di antiquariato e moda in un'unica grande passione.

Quello che non ti aspetti...forse si: dai vintage comics agli orologi da uomo ricercati

Nel variegato mondo dello shop vintage, esistono nicchie affascinanti che attirano collezionisti da tutto il mondo.

Una di queste è quella dei vintage comics, ovvero fumetti d’epoca sempre più richiesti. Titoli iconici come Dylan Dog prima edizione, Tex degli anni ’50 o le prime uscite Marvel originali in lingua inglese sono diventati veri e propri pezzi di antiquariato, contesi tra collezionisti e investitori.

Accanto a questi, anche le bici vintage, dai modelli Bianchi d’epoca alle Legnano da corsa, sono tornate a popolare mercatini e fiere di settore. Esempi perfetti di antiquariato oggettistica che unisce estetica e funzionalità.

Ma il vero “lusso discreto” è quello degli orologi da uomo vintage: Rolex Submariner, Omega Speedmaster, Patek Philippe Calatrava. Non è solo una questione di moda, ma di status.

Questi accessori, richiesti soprattutto da una clientela alto borghese, rappresentano un investimento sicuro e una passione duratura. Anche se venduti e acquistati da rivenditori italiani, il mercato si gioca in gran parte all’estero: Stati Uniti, Inghilterra e Francia sono le principali piazze d’interesse per questi oggetti di antiquariato di pregio.

Un mercato sorprendente, che dimostra quanto il valore del tempo, e delle storie che ogni oggetto porta con sé, sia oggi più attuale che mai.

Oggetti antiquariato: compravendita e valore dell’arredamento d’epoca

Il mercato degli oggetti antiquariato continua a prosperare, soprattutto nel settore dell’arredamento antiquariato, dove la compravendita di pezzi autentici e ben conservati rappresenta oggi una vera e propria forma di investimento.

Acquirenti e venditori si incontrano sia negli shop vintage fisici che online, con un’attenzione crescente per tavoli antichi, madie, credenze, librerie, specchiere e soprattutto poltrone vintage, tra gli articoli più richiesti.

Chi vende beneficia di una domanda in continua crescita e di valutazioni sempre più trasparenti, mentre chi acquista è spinto dalla ricerca di unicità, artigianalità e materiali duraturi, ormai rari nell’arredo contemporaneo.

Il settore della vendita oggetti antiquariato è animato da professionisti e antiquari specializzati che garantiscono perizie, ritiri e transazioni sicure.

Accanto agli arredi, anche l’abbigliamento vintage rimane un settore vivo, ma è l’arredamento a muovere i capitali più importanti e a coinvolgere sempre più appassionati, collezionisti e interior designer. Investire in antiquariato oggi significa coniugare estetica, storia e valore economico in un’unica scelta consapevole.

È sorprendente scoprire come, in un mondo sempre più iperconnesso e dominato dal progresso tecnologico quotidiano, il fascino del vintage riesca ancora a emozionare, attrarre e far sognare.

