Olio per la Pace.L’alleanza tra Arci e Gioosto per sostenere la popolazione civile di Gaza

2 maggio 2025.Nell’ambito della campagna Help Gaza Now, promossa da Arci e ARCS, e la collaborazione di Next Social Commerce società benefit e la sua piattaforma a impatto sociale Gioosto, prende vita una nuova iniziativa di solidarietà concreta: una bottiglia di olio extravergine d’oliva per contribuire direttamente agli aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza.

“Olio per la Pace” è il nome scelto per questo prodotto simbolico e sostanziale: si tratta dell’extravergine d’oliva San Sebastiano, confezionato in una bottiglia da 0,50 litri in vetro bruno. L’olio è prodotto da Paneolio – Impresa Sociale, cooperativa agricola del gruppo Arci Perugia che coniuga qualità, agricoltura sostenibile, inclusione sociale ed economia civile.

«Olio per la Pace vuole trasformare un gesto quotidiano come l’acquisto di una bottiglia d’olio in un atto di solidarietà concreta e consapevole, perché è di gesti come questi che abbiamo bisogno di questi tempi. È un’iniziativa di solidarietà che tiene insieme i valori in cui crediamo: la pace, la giustizia sociale, la dignità del lavoro e il sostegno diretto a chi vive sotto assedio. La realizziamo insieme alla nostra ong ARCS, a Paneolio e alla rete di Gioosto, costruendo così un ponte solidale che parte dai nostri territori e arriva dritto al cuore della crisi umanitaria a Gaza. Perché ogni goccia conta, ogni scelta è politica, ogni azione può contribuire a un mondo più giusto», dichiara Walter Massa, Presidente nazionale Arci.

A rendere unica ogni bottiglia è l’etichetta disegnata in edizione limitata da Gianluca Costantini, artista e attivista riconosciuto a livello internazionale per le sue illustrazioni su diritti umani e conflitti. Ogni bottiglia diventa così anche un piccolo manifesto per la pace, da esporre, regalare, condividere.

«Scegliere questo olio significa molto più che portare in tavola un prodotto di qualità: significa sostenere un gesto concreto di pace e giustizia sociale. Fa parte di un processo partecipativo e democratico, che realizza una forma di “sovranità del consumatore”, che da destinatario passivo delle attività economiche, può diventare un decisore attivo. Grazie alla collaborazione con Arci e alla nostra piattaforma Gioosto è possibile realizzare un voto col portafoglio al quadrato perché si sceglie sia un produttore sostenibile che mette al centro il rispetto delle persone e dell’ambiente che un progetto sociale che sostiene i diritti umani. La sfida che lanciamo oggi è rivolta sia ai cittadini che alle aziende che intendono realizzare un nuovo tipo di welfare aziendale» dichiara Leonardo Becchetti, co-fondatore NeXt Economia e Gioosto.

Ogni bottiglia, ogni scelta, ogni gesto può fare la differenza.

Qui di seguito è possibile acquistare il Pacco Olio per la Pace e sostenere la campagna Help Gaza Now (www.gioosto.com/prodotto/olio-per-la-pace/)

