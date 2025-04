Omio apre a sei Paesi del Sud-Est asiatico, rafforzando la sua posizione di principale piattaforma globale per la prenotazione di viaggi

BERLINO, 16 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Omio, la principale piattaforma per la prenotazione di viaggi multi-modali, annuncia oggi l'ampliamento del proprio inventario nel Sud-Est asiatico. Si tratta di un passo significativo nei piani di espansione globale dell'azienda e nella sua missione di digitalizzare il mondo dei viaggi.

Oltre alle opzioni di volo già disponibili nella regione, i viaggiatori internazionali possono ora cercare, confrontare e prenotare facilmente i biglietti per oltre 14.000 tratte in autobus, grazie a 1.800 operatori di trasporto locali in sei Paesi del Sud-Est asiatico: Singapore, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia e Cambogia.

Nei prossimi mesi, Omio integrerà sulla piattaforma anche i servizi di traghetti e treni, con l'obiettivo di offrire una copertura multi-modale completa entro il quarto trimestre del 2025, in tempo per l'alta stagione dei viaggi nel Sud-Est asiatico.

Informazioni sul viaggio e assistenza nella tua lingua, tutto in un'unica app

Chi desidera esplorare la vivace regione del Sud-Est asiatico può contare su un'esperienza di prenotazione senza paragoni: l'app Omio permette di navigare nella propria lingua, pagare nella valuta e con il metodo di pagamento preferiti, selezionare il posto a sedere grazie alla funzione Seat Maps e ricevere assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Semplificare i viaggi in tutto il mondo

La regione Asia-Pacifico è la seconda destinazione turistica più grande a livello globale, dopo l'Europa, con il Sud-Est asiatico che accoglie circa 120 milioni di turisti internazionali ogni anno.

Dopo aver consolidato la propria presenza in Europa e Nord America, l'espansione nel Sud-Est asiatico aggiunge una nuova dimensione all'inventario globale di Omio, riflettendo la missione dell'azienda di rendere i viaggi in treno, aereo, autobus e traghetto il più semplici e piacevoli possibile in tutto il mondo.

Oggi Omio è attiva in 45 Paesi su tre continenti. Con milioni di tratte prenotabili e 80.000 biglietti venduti ogni giorno, Omio è la principale piattaforma globale per la prenotazione di viaggi multi-modali.

Veronica Diquattro, Presidente B2C & Supply in Europa di Omio, commenta:

"La nostra offerta semplifica radicalmente l'esperienza di viaggio per i turisti internazionali in una regione così vivace e strategica. Il panorama dei trasporti nel Sud-Est asiatico – in particolare per quanto riguarda i viaggi in autobus – è estremamente frammentato e complesso da decifrare per i visitatori stranieri.Siamo entusiasti di poterli aiutare a scoprire con facilità questa splendida area del mondo, e stiamo lavorando senza sosta per integrare sempre più operatori di mobilità regionale nella nostra piattaforma, con l'obiettivo di creare un inventario multi-modale senza precedenti, facile sia da consultare sia da prenotare."

Media Contact: omio@bpress.it

Alessia Introzzi | alessiai@bpress.it | +39 349 5922694Martina Iamundo | martinai@bpress.it | +39 348 8984956

Informazioni su Omio

Fin dalla sua fondazione nel 2013, il Gruppo Omio aiuta i propri clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie all'interconnessione di Omio e Rome2Rio, siamo la piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi leader a livello globale. Omio B2B Partnership offre soluzioni su misura ad agenzie di viaggi online (OTA) e fornitori di servizi di trasporto. Omio supporta i propri clienti nel desiderio di esplorare l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, aereo e traghetto. Omio vende oltre 80.000 biglietti al giorno e vanta un team di oltre 430 persone provenienti da più di 50 Paesi e ha uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Londra e Bangalore. Il Gruppo Omio offre ai propri clienti viaggi capaci di ispirare.

omio.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2482408/4878514/OMIO_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/omio-apre-a-sei-paesi-del-sud-est-asiatico-rafforzando-la-sua-posizione-di-principale-piattaforma-globale-per-la-prenotazione-di-viaggi-302430214.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire