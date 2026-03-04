Omio lancia Omio Business, la nuova piattaforma per la prenotazione dei viaggi di lavoro dedicata alle piccole imprese

Il lancio nel Regno Unito combina treni, autobus, voli e hotel in un'unica soluzione senza contratto né canone mensile

BERLINO, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma leader per la prenotazione di viaggi multimodali, annuncia oggi il lancio di Omio Business, una nuova piattaforma per i viaggi di lavoro progettata specificamente per piccole imprese, lavoratori autonomi e freelance. Dopo una fase beta a febbraio, Omio Business è ora disponibile per i clienti nel Regno Unito. La piattaforma riunisce treni, autobus, voli e hotel in un'unica soluzione, consentendo agli utenti business di cercare, confrontare e organizzare viaggi di lavoro in modo rapido e conveniente.

Sviluppata sotto il marchio Omio, Omio Business estende l'expertise multimodale dell'azienda al segmento delle PMI. Combina, infatti, l'inventario globale di trasporti di Omio, che include migliaia di partner in 46 Paesi, con una nuova offerta di alloggi pensata per gli utenti business.

Un nuovo approccio ai viaggi di lavoro

Per molte piccole imprese e aziende in crescita organizzare i viaggi di lavoro rimane inutilmente complesso. Le tradizionali Travel Management Company sono generalmente pensate per grandi aziende corporate e prevedono spesso contratti e processi che non si adattano a volumi di viaggio occasionali. Allo stesso tempo, prenotare direttamente con singoli fornitori di trasporto o hotel può risultare frammentato e richiedere molto tempo, con le PMI che spesso non riescono ad accedere alle offerte e agli sconti generalmente disponibili per i grandi operatori, generando esperienze di prenotazione non integrate e procedure finanziarie onerose.

Omio Business risponde a questa esigenza con una piattaforma semplificata che riunisce il trasporto multimodale (voli, treni e autobus) in un'unica ricerca e integra anche l'offerta di alloggi, riducendo gli oneri amministrativi e offrendo al tempo stesso vantaggi economici e flessibilità.

La piattaforma si basa su quattro pilastri principali:

Sono inoltre integrati metodi di pagamento sicuri tramite carte personali o aziendali.

Jean-Francois Bessiron, Chief B2B Officer di Omio, ha dichiarato:

"Le piccole imprese rappresentano una delle componenti più dinamiche dell'economia odierna, eppure le loro esigenze di viaggio sono spesso state poco considerate. Le soluzioni tradizionali per i viaggi aziendali sono progettate principalmente per le grandi imprese, mentre prenotare direttamente con più fornitori aggiunge complessità non necessaria. Omio Business riunisce trasporti multimodali e alloggi in un'unica piattaforma intelligente, offrendo ai team in crescita un modo rapido, trasparente ed economicamente conveniente per organizzare i viaggi di lavoro, così da potersi concentrare sulla gestione e sulla crescita delle proprie attività. Estende inoltre la forza del marchio Omio al segmento delle PMI e riflette la nostra ambizione più ampia di semplificare il viaggio a ogni livello."

Omio Business è attualmente disponibile per i clienti nel Regno Unito, con ulteriori espansioni di mercato previste nei prossimi mesi.

Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.omio.com/business

Informazioni su Omio

Dalla sua fondazione nel 2013, Omio Group aiuta i clienti a scoprire nuovi modi di viaggiare. Grazie alle sue due piattaforme interconnesse, Omio e Rome2Rio, Omio è la piattaforma multimodale leader a livello mondiale per cercare, confrontare e prenotare viaggi. Omio B2B Partnership fornisce a OTA e operatori della mobilità soluzioni business su misura. Omio supporta i propri clienti nell'esplorazione di Europa, Stati Uniti, Canada, Sud-Est asiatico e Brasile tramite treno, autobus, aereo e traghetto. Omio vende oltre 100.000 biglietti al giorno, impiega più di 430 dipendenti provenienti da oltre 50 Paesi e ha uffici a Berlino, Praga, Melbourne, Bangalore e Singapore. Omio Group offre ai propri clienti viaggi capaci di ispirare. omio.com

