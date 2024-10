Open Srl festeggia trent'anni di successi nel settore dei serramenti

Fondata nel 1994 a Istrana, in provincia di Treviso, da Daniela Zanellato oggi in società con Ernesto Pozzobon, l’azienda specializzata in serramenti esterni ed interni, da sempre si distingue per qualità e durabilità dei prodotti, dalle finestre alle porte interne, fino alle schermature solari, alle porte blindate e alle porte per garage, fornendo soluzioni personalizzate per le abitazioni e consulenze tecniche e fiscali, inclusa la gestione delle pratiche per accedere alle detrazioni fiscali.

Treviso, 23 ottobre 2024.Quando si scelgono porte e finestre per la propria abitazione, è cruciale rivolgersi a professionisti del settore perché la qualità dei serramenti non influisce solo sull'estetica, ma anche sull'isolamento termico, la sicurezza e il risparmio energetico.

“Chiedere una consulenza ad esperti in serramenti per edilizia privata significa scegliere materiali e soluzioni personalizzate e durature. L’impresa specializzata assicura inoltre la corretta installazione dei prodotti, che previene costose problematiche future”. È quanto affermato da Daniela Zanellato che insieme a Ernesto Pozzobon è alla guida di Open Sr l , storica azienda con sede a Istrana, che offre una vasta gamma di prodotti, tra cui finestre, porte interne, schermature solari, porte blindate e porte per garage, tutte personalizzabili, garantendo soluzioni su misura, assistenza tecnica e fiscale per accedere alle detrazioni e un servizio completo che va dalla progettazione all’installazione, fino alla manutenzione.

“Nata nel lontano 1994 volutamente ad Istrana - crocevia strategico per il commercio e i collegamenti del Veneto - Open Srl già dal nome riflette la sua missione: essere un'impresa ad alto contenuto programmatico, flessibile, aperta a nuove idee e pronta ad accogliere ogni necessità dei propri clienti, puntando su prodotti di alta qualità che coniughino funzionalità, durabilità e design”, ha proseguito la titolare, imprenditrice ma anche Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Treviso e impegnata in Confartigianato Imprese Treviso.

Partner di Finstral, Finnova, GD Dorigo, Henry Glass ed altri brand importanti del settore, l’azienda veneta ha raggiunto i trent’anni di attività, diventando un punto di riferimento per famiglie, coppie e anziani con l’esigenza di acquistare ed installare serramenti di qualità, che combinino estetica e comfort abitativo: porte battenti, scorrevoli, in vetro, a libro o raso muro, ma soprattutto serramenti realizzati in materiali isolanti come il PVC, il legno, l’alluminio a taglio termico, sono alcuni dei prodotti di un’azienda che ha fatto della customer satisfaction il suo principale punto di forza: “Open Srl nasce con una vocazione precisa, quella di rivolgersi all’edilizia privata - e non quella delle imprese e della speculazione edilizia - perché fare piccoli numeri per noi significa concentrarci su un tipo di vendita prettamente orientata al cliente ed alle sue specifiche esigenze. La soddisfazione del cliente, infatti, è al centro della nostra filosofia aziendale che si riflette nel servizio completo che va dalla consulenza all'installazione, fino alla manutenzione triennale programmata. Un focus che unito all’elevata qualità dei prodotti, sempre certificati ed ecosostenibili, ha contribuito a consolidare il nostro successo”, ha proseguito Daniela Zanellato.

Punto di riferimento per Treviso, Padova e Venezia, Open Srl è anche un’azienda che pone al centro il welfare aziendale e la responsabilità sociale d’impresa: “Sicurezza, tempestività, professionalità dei nostri servizi non sono altro che il risultato di un lavoro di squadra, il lavoro di un team composto da amministrativi, consulenti commerciali, tecnici, magazzinieri e posatori, sempre coeso e motivato, grazie ad un attento lavoro di leadership e ai costanti investimenti di Open Serramenti, finalizzati a trasmettere benessere ai collaboratori, così da migliorare la qualità della loro vita ed, al contempo, aumentarne produttività e fidelizzazione verso l’azienda”, ha concluso la titolare.

