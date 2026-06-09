Ostia Antica, inaugurati un mosaico e una targa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica alla Scuola Aldobrandini

L’opera, benedetta da Papa Leone XIV, vuole trasmettere alle nuove generazioni i valori della fede, della sapienza e della ricerca della verità

Si è svolta lunedì 8 giugno presso la Scuola Aldobrandini di Ostia Antica la cerimonia di inaugurazione di un mosaico e di una targa commemorativa dedicati a Sant’Agostino e Santa Monica, figure simbolo della tradizione cristiana e punti di riferimento per il cammino educativo delle nuove generazioni.

All’evento hanno partecipato l’Assessore municipale alla Scuola e alle Politiche Giovanili Andrea Morelli, i rappresentanti dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, promotrice dell’iniziativa, il Parroco della Basilica di Sant’Aurea di Ostia Antica, oltre a docenti, studenti e famiglie della comunità scolastica.

Il mosaico raffigura il simbolo dell’Ordine Agostiniano, emblema che richiama la spiritualità, la sapienza e la testimonianza di Sant’Agostino, Dottore della Chiesa e Patrono di Ostia. Accanto all’opera è stata collocata una targa commemorativa dedicata a Sant’Agostino e Santa Monica, indicati come guide di fede, amore e conoscenza per le giovani generazioni.

La benedizione di Papa Leone XIV

Particolarmente significativo il percorso che ha accompagnato la realizzazione dell’opera. Il mosaico era stato presentato il 30 maggio scorso durante una celebrazione presso la Basilica di Sant’Aurea e successivamente, il 3 giugno, è stato portato in Piazza San Pietro da una delegazione dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia.

Nel corso dell’Udienza Generale, Papa Leone XIV ha benedetto il mosaico, conferendo all’iniziativa un forte valore simbolico e spirituale.

L’Associazione ha rivolto un ringraziamento al Parroco della Basilica di Sant’Aurea e alla Prefettura della Casa Pontificia per il supporto che ha reso possibile questo importante momento di condivisione e fede.

Un segno concreto per la crescita dei giovani

La collocazione del mosaico all’interno della Scuola Aldobrandini, istituto gestito dalla Fondazione Gold Millennium, rappresenta una scelta fortemente legata alla dimensione educativa del progetto.

Attraverso la figura di Sant’Agostino e Santa Monica, l’iniziativa intende promuovere valori quali la ricerca della verità, il dialogo, la responsabilità personale, l’amore per il prossimo e la crescita culturale.

Secondo i promotori, il mosaico e la targa vogliono essere un segno permanente capace di accompagnare studenti, docenti e famiglie nel loro percorso formativo, mantenendo viva la memoria di due figure che continuano a rappresentare un modello di riferimento per la comunità.

Un progetto di valorizzazione del territorio

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di attività dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, impegnata nella promozione della figura di Sant’Agostino e Santa Monica attraverso eventi culturali, formativi e spirituali rivolti alla cittadinanza.

Tra gli obiettivi dell’associazione figurano la collaborazione con le scuole e le realtà associative del territorio, la valorizzazione del patrimonio storico e religioso di Ostia Antica e l’organizzazione del Premio Sant’Agostino, manifestazione dedicata a personalità e organizzazioni che si distinguono per il loro impegno sociale, culturale e civile.

Verso il Premio Sant’Agostino 2026

L’inaugurazione del mosaico e della targa rappresenta una delle iniziative che accompagneranno il percorso verso il Premio Sant’Agostino 2026, evento che intende celebrare quanti contribuiscono alla crescita del territorio attraverso attività di carattere culturale, educativo e sociale.

«Il mosaico benedetto da Papa Leone XIV e oggi collocato nella Scuola Aldobrandini rappresenta molto più di un’opera artistica – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Sant’Agostino patrono di Ostia, Alessandro Paltoni –. È un invito rivolto alle giovani generazioni a ispirarsi ai valori di Sant’Agostino e Santa Monica, figure che ancora oggi possono offrire un importante esempio di fede, sapienza e amore per il prossimo».

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency