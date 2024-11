Ottone Lambiase, Tutor Consulting: “Imprenditori, attenzione alla formazione del lavoratore e alla manutenzione dei macchinari”

I maggiori controlli ispettivi degli ultimi anni portano spesso a sanzioni per il mancato addestramento specifico del lavoratore e la cattiva manutenzione delle macchine

Torino, 25 novembre 2024. Mancanza di un addestramento specifico del lavoratore alla mansione ed una cattiva manutenzione delle macchine, degli impianti e delle attrezzature in genere. Sono queste le principali carenze riscontrate durante i controlli ispettivi per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Controlli che negli ultimi anni sono aumentati a seguito del maggior numero di assunzioni. “E’ vero – osserva l’ingegner Ottone Lambiase, cofondatore della Tutor Consulting, società specializzata in formazione e sicurezza sul lavoro – dalla nostra lunga esperienza possiamo confermare che le principali mancanze riscontrate sono proprio quelle due. E sono due aspetti fondamentali perché la loro inadempienza causa oggi, purtroppo, molti incidenti sul lavoro, a volte mortali”.

Partiamo dalla formazione specifica alla mansione. “E’ necessario – spiega Ottone Lambiase - che un dipendente o un operatore sia ben informato sulle istruzioni specifiche del macchinario che utilizza e soprattutto sulla valutazione dei rischi e pericoli derivanti da un uso scorretto. Deve essere una formazione vera, non solo sulla carta, che tenga conto anche delle possibili difficoltà linguistiche di lavoratori stranieri. Tutti devono essere consapevoli della propria mansione e dei rischi connessi”.

La manutenzione delle attrezzature è fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro e un funzionamento efficiente delle macchine. “Deve essere una manutenzione programmata periodicamente – continua l’ingegner Lambiase – e che parta da un’attenta valutazione dei rischi. Dovrebbe essere anche preventiva ossia prevedere l’esecuzione di controlli e interventi prima che si verifichino guasti o malfunzionamenti. Purtroppo ancora troppi imprenditori sottovalutano la manutenzione periodica e questo, oltre a far incorrere in sanzioni durante i controlli ispettivi, costituisce un importante pericolo per la salute e l’incolumità dei lavoratori”.

Per ovviare a queste problematiche, il suggerimento è quello di rivolgersi a società esterne competenti e specializzate sia nella formazione alla mansione del lavoratore sia nella gestione della manutenzione periodica dei macchinari.

