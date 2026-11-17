La SHX1 è dotata di un sensore full-frame da 6K, una sofisticata messa a fuoco automatica e avanzate capacità di post-produzione.

Wisebaden, DE. 17 novembre 2026, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- L'AU-SHX1 di Panasonic è la prima videocamera cinematografica LUMIX compatta[1], che combina una qualità diimmagine cinematografica, una messa a fuoco automatica che traccia il soggetto e la stabilizzazione dell'immagine. Il suo sensore CMOS full-frame a 6K (circa 24,1 MP) è dotato di un filtro passa-basso ottico che minimizza i moiré e i falsi colori durante la cattura di motivi fini, supportando al contempo la registrazione ad alta frequenza di fotogrammi. L'SHX1 elabora rapidamente dati video di alta qualità e ad alto bitrate, riducendo la latenza durante l'output esterno. Sarà disponibile a partire da dicembre 2026[2].

Massima flessibilità

La SHX1 può essere montata per riprese orizzontali o verticali utilizzando treppiedi, gimbal, cage e configurazioni multicamera. Dispone di un monitor orientabile ad angolazione libera montato sulla parte superiore, che può essere inclinato verso l'alto o spostato lateralmente.

La SHX1 è dotata di messa a fuoco automatica ibrida a rilevamento di fase con 779 punti AF. La tecnologia AI avanzata consente una rilevazione accurata di occhi e volto anche quando il viso è inclinato o parzialmente nascosto. Lo stabilizzatore di immagine corporea (BIS) a 5 assi riduce sensibilmente le vibrazioni della videocamera, anche quando si utilizzano obiettivi senza tecnologia OIS (Optical Image Stabiliser).

La SHX1 dispone di uscite 12G-SDI e HDMI, ingresso/uscita timecode e registrazione audio interna a 32 bit tramite l'ingresso microfono da 3,5 mm, una novità assoluta per una videocamera[3] LUMIX3. La SHX1 raggiunge 15 stop[4] di gamma dinamica in V-Log. La LUMIX SHX1 viene fornita con ARRI LogC3 preinstallato.

Innovazione continua

L'unità AU-LPU1 Live Production Unit, il cui lancio è previsto nel primo semestre del 2027, combinerà tre funzioni chiave di produzione live che in passato richiedevano più dispositivi: sincronizzazione, connettività e controllo remoto. Panasonic introdurrà anche l'impugnatura AU-XHU1 XLR Handle, l'impugnatura di controllo AU-GRP1 Control Grip e un obiettivo zoom motorizzato sviluppato per la produzione remota.

Post-produzione ottimizzata

Per supportare la distribuzione su più piattaforme, la LUMIX SHX1 offre la registrazione Open Gate, compreso il formato Blackmagic RAW 6K a 24p [5] , una novità assoluta per una fotocamera LUMIX [6] .

[1] A novembre 2026, tra le fotocamere digitali Panasonic.[2] Prezzi e disponibilità variano a seconda del paese e della regione.[3] A novembre 2026, tra le fotocamere digitali Panasonic.[4] Dynamic Range Boost attivato: 15 stop. Dynamic Range Boost disattivato: oltre 14 stop. Mentre è in uso la funzione Dynamic RangeBoost, la qualità video e la sensibilità ISO sono limitate, e aumenta la distorsione dovuta all'effetto rolling shutter.[5] Si verifica un leggero ritaglio dell'immagine durante la registrazione in Blackmagic RAW.[6] A novembre 2026, tra le fotocamere digitali Panasonic.

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