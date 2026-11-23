Nata nel 1966 come piccolo laboratorio di quartiere, l'attività della famiglia Maiani celebra sessant'anni di storia. Il titolare Riccardo racconta il ritorno alla guida dello storico locale ex Scala Paradiso e la scommessa sull'artigianalità.

Roma, 20 novembre 2026 – Sessant'anni di storia, migliaia di cornetti sfornati ogni giorno e una tradizione familiare che continua a rinnovarsi nel segno dell'artigianalità. È il percorso della Pasticceria Maiani, storica realtà del litorale romano, nata nel 1966 a Ostia e oggi guidata da Riccardo Maiani, che ha scelto di tornare alla guida dell'attività di famiglia dopo averla ceduta, per preservarne l'identità e il patrimonio di esperienza costruito nel corso di decenni.

La storia comincia nel 1966, quando Nino Maiani, padre dell'attuale titolare, apre la Pasticceria Luisa in Viale Vega, a Ostia. Da piccolo laboratorio di quartiere, l'attività si trasforma progressivamente in un punto di riferimento per il territorio, arrivando a produrre fino a 5mila cornetti al giorno e a rifornire per molti anni anche la Guardia di Finanza.

«Dal piccolo laboratorietto siamo arrivati a sfornare 4.000-5.000 cornetti al giorno», ricorda Riccardo Maiani. Una crescita che, nel tempo, rende necessario ampliare gli spazi produttivi e diversificare le sedi, portando la famiglia ad aprire nuovi locali sul litorale romano.

Una tappa decisiva arriva circa venticinque anni fa, con l'acquisizione della Scala Paradiso, uno dei bar storici di Ostia. La famiglia decide di conservarne inizialmente l'insegna, legata alla memoria del quartiere, affiancandola progressivamente al marchio Maiani, creato per dare una nuova identità all'attività.

«Ho voluto ringiovanire il marchio di famiglia e ho inventato il logo Maiani, usando il nostro cognome», spiega il titolare.

Dopo decenni di attività, circa due anni fa arriva però una svolta inattesa. Riccardo decide di cedere il locale, salvo poi tornare sui propri passi quando la nuova gestione manifesta difficoltà e valuta una possibile vendita. Una decisione maturata soprattutto per il legame con la storia familiare e con il lavoro portato avanti dal padre.

«Ho visto che i ragazzi erano in difficoltà e pensavano di venderlo, così me lo sono ricomprato», racconta Maiani. «È stata una scelta soprattutto di cuore: non potevo vedere un locale costruito con tanta fatica svenduto o snaturato. L'ho rilevato subito e oggi sono ripartito».

Oggi la Pasticceria Maiani punta sulla produzione artigianale interna, che comprende cornetti, pasticceria, tramezzini e grandi lievitati. «Facciamo assolutamente tutto in casa, tranne le caramelle», sottolinea il titolare, ribadendo la volontà di mantenere il controllo diretto sulle lavorazioni e sulla qualità dei prodotti.

Tra le specialità della pasticceria spicca il panettone artigianale, preparato con lievito madre e una lavorazione che prevede 24 ore di lievitazione, fino alla glassatura finale. La ricetta affonda le radici nella tradizione di famiglia, ma è stata rivisitata tre anni fa con il supporto di un maestro pasticciere, per aggiornare le tecniche di produzione mantenendo il legame con la formula originale.

Accanto alla versione classica, la pasticceria propone diverse varianti, dal pistacchio alla Nutella, dalla mela e cannella al Ferrero Rocher, fino alla novità del caramello salato. Per Riccardo Maiani, tuttavia, è proprio il panettone tradizionale a rappresentare la prova più significativa della qualità del prodotto.

«Per me il tradizionale resta sempre il più buono. Le creme mascherano molto; se un panettone è davvero buono lo vedi solo dal classico, quello senza niente», afferma.

La nuova fase dell'attività guarda anche al ricambio generazionale. Accanto al titolare lavora oggi Carlotta Forlone, giovane pasticciera con una formazione accademica ed esperienze maturate al fianco di maestri del settore, chiamata a contribuire all'evoluzione della proposta gastronomica attraverso nuove competenze tecniche e sensibilità contemporanee.

Tra il recupero delle ricette storiche e la sperimentazione di nuovi prodotti, la Pasticceria Maiani si prepara così a celebrare i sessant'anni dalla fondazione, confermando il proprio legame con Ostia e con una tradizione artigianale tramandata di generazione in generazione. Una storia imprenditoriale che, dopo il ritorno della famiglia alla guida del locale, punta a coniugare continuità e innovazione, mantenendo al centro la produzione interna e la qualità delle lavorazioni.

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