PENNY Italia: Apre un nuovo punto vendita a Castel San Giovanni (Pc)

Sono 13 i negozi in Emilia-Romagna

Cernusco sul Naviglio – 27 gennaio 2025. PENNY Italia apre martedì 28 gennaio il suo primo punto vendita 2025, portando a 465 gli spazi PENNY in tutta Italia.

Si tratta del nuovo negozio di Castel San Giovanni che intende portare, alla già affezionata clientela della zona, uno spazio rinnovato, più servizi ed una migliore esperienza di spesa, mantenendo la promessa PENNY di convenienza e qualità. Si tratta del 13° negozio della regione Emilia-Romagna e il 2° della provincia di Piacenza.

Il nuovo spazio si trova in Corso Matteotti 117 e nasce dalla riqualificazione di un’area dismessa. Il negozio avrà un’ampia metratura di 800 mq di superficie di vendita, e una superficie totale di 1211 mq, un ampio parcheggio di oltre 70 posti auto, provvisto di colonnina per la ricarica elettrica e posti riservati alle biciclette.

All’interno del negozio saranno presenti tutti i reparti più richiesti dalla clientela, per garantire un’esperienza di spesa completa: gastronomia con punto caldo, bake-off, macelleria PENNY, pasticceria fresca, pesce fresco, nonché vasca e testata dedicate ai prodotti regionali.

PENNY rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

L’apertura del nuovo negozio PENNY prevede circa 15 collaboratori; lo store è aperto al pubblico: dal lunedì al sabato: 8:00 - 20:00; domenica: 8:30 - 13:30 e 15:30 – 20:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

