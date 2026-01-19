PENNY Italia si riconferma Top Employer 2026

Cernusco sul Naviglio, 19 gennaio 2025. PENNY Italia ottiene per il quarto anno consecutivo la certificazione Top Employer 2026, un riconoscimento che conferma l’eccellenza delle politiche HR dell’azienda e valorizza il contributo quotidiano delle migliaia di persone che ne sostengono la crescita.

La certificazione del Top Employers Institute premia un percorso costruito negli anni attraverso ascolto, inclusione, formazione continua e attenzione al benessere organizzativo, elementi che definiscono una cultura aziendale solida, coerente e orientata alle persone.

L’analisi condotta dal Top Employers Institute ha evidenziato i significativi progressi compiuti da PENNY Italia nel corso del 2025 in ambito HR: percorsi formativi più strutturati, iniziative di wellbeing in continua evoluzione, un rafforzamento delle politiche di Diversity, Equity &Inclusion e una crescita interna sempre più sostenuta. Questo insieme di elementi contribuisce a definire un modello di gestione del personale capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di un’azienda in espansione come PENNY Italia.

“La certificazione non rappresenta un traguardo ma un indicatore della maturità del nostro percorso – aggiunge Piero Pisoni, HR Director di PENNY Italia – e ci conferma che investire sulle competenze, sul benessere organizzativo e su una cultura inclusiva è la strada giusta per sostenere la crescita dell’azienda e delle nostre persone”.

La certificazione Top Employer attesta la capacità di adottare una strategia HR coerente e scalabile, fondata su pratiche che promuovono lo sviluppo professionale, l’engagement, l’inclusione e il benessere delle persone. Il Top Employers Institute, attivo in 131 Paesi, valuta le organizzazioni attraverso l’HR Best Practices Survey, che analizza aree chiave come People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity &Inclusion e Wellbeing, fornendo benchmark internazionali e linee guida utili al miglioramento continuo.

Essere confermati Top Employer per il quarto anno consecutivo rafforza il posizionamento di PENNY Italia come realtà capace di combinare crescita, responsabilità e attenzione autentica alle proprie persone. È una conferma del valore di un percorso che guarda avanti, con l’obiettivo di continuare a costruire un ambiente di lavoro dove ogni persona possa esprimere il proprio talento, crescere professionalmente e contribuire al successo dell’organizzazione.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 453 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 95 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en

Contatti:

Immediapress

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com| + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress