Penny rafforza la propria presenza in Sicilia

Cernusco sul Naviglio, 6 luglio 2026 – PENNY Italia consolida il proprio percorso di crescita in Sicilia con l’apertura di un nuovo punto vendita a San Giovanni La Punta (CT), il primo dell’insegna nel Comune etneo. Un investimento che conferma il ruolo sempre più rilevante della regione nello sviluppo dell’azienda e porta a 32 i negozi PENNY in Sicilia, di cui 8 nella provincia di Catania. Il nuovo store, situato in Viale Cristoforo Colombo angolo Via Morgioni, nasce in un contesto strategico per la mobilità e il commercio locale, lungo uno dei principali collegamenti tra il capoluogo etneo e i comuni dell’area pedemontana. Una scelta che risponde alla volontà di PENNY di rendere la propria offerta sempre più accessibile alle comunità locali, contribuendo allo sviluppo economico e commerciale dei territori in cui opera.

Realizzato come struttura commerciale indipendente di nuova costruzione, il punto vendita rappresenta l’evoluzione più recente del format PENNY, con ambienti progettati per garantire efficienza, funzionalità e comfort. La struttura si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati, con 950 metri quadrati dedicati alla vendita, ed è dotata di un parcheggio da 79 posti auto a disposizione della clientela. L’offerta commerciale esprime pienamente il posizionamento dell’insegna: un equilibrio tra convenienza quotidiana, qualità dei prodotti e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il negozio ospita tutti i principali reparti distintivi di PENNY, tra cui macelleria, gastronomia servita, punto caldo e area bake-off, affiancati da un assortimento in cui i prodotti italiani rappresentano circa il 75% dell’offerta complessiva. Una scelta che riflette la volontà dell’azienda di sostenere le filiere nazionali e creare valore condiviso con produttori e fornitori locali.

L’apertura conferma inoltre l’impegno di PENNY verso modelli di sviluppo sostenibili e orientati all’innovazione. Il negozio è dotato di etichette elettroniche, che ottimizzano la gestione delle informazioni commerciali e riducono l’utilizzo di materiali cartacei, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di un sistema di climatizzazione gestito tramite intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. Il progetto ha generato benefici anche per il contesto urbano circostante, attraverso un intervento che ha contribuito a valorizzare un’area strategica della città. Le opere realizzate comprendono nuove aree verdi, uno spazio giochi dedicato ai più piccoli e interventi di miglioramento della viabilità lungo Viale Cristoforo Colombo, con l’obiettivo di favorire una maggiore fruibilità e qualità degli spazi a beneficio dell’intera comunità.

L’investimento assume inoltre una particolare rilevanza sul piano occupazionale. Il nuovo punto vendita impiega prevalentemente collaboratori del territorio ed è affidato a professionisti cresciuti all’interno dell’organizzazione, a testimonianza di un modello che pone le persone al centro dello sviluppo aziendale e della qualità del servizio offerto ai clienti. Con questa nuova apertura, PENNY rafforza ulteriormente una presenza costruita negli anni attraverso investimenti continui, attenzione alle esigenze delle comunità locali e una cultura aziendale fondata sulla responsabilità e sull’eccellenza operativa.

«La crescita di PENNY in Sicilia è il risultato di un lavoro costante, basato su tre principi che guidano ogni nostra scelta: disciplina operativa, rispetto per le persone e rispetto per il territorio», dichiara Willy Marino, National Sales Manager South di PENNY Italia. «Sono questi i valori che ci hanno permesso di costruire negli anni una presenza solida e riconosciuta nella regione. Continuiamo a investire perché crediamo nel potenziale della Sicilia, nelle sue comunità e nelle nostre persone, che ogni giorno contribuiscono con competenza, passione e senso di responsabilità alla crescita dell’azienda.»

Il nuovo punto vendita sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 21:30 e la domenica dalle 08:00 alle 21:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con più di 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 100 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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