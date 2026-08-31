Penny rinnova la propria presenza nella bergamasca

Cernusco sul Naviglio, 31 agosto 2026 – PENNY Italia inaugura domani a Ghisalba (BG), in C.so Europa, 10, un nuovo punto vendita che rafforza la presenza dell’insegna nella provincia di Bergamo e prosegue il programma di rinnovamento della rete commerciale. Il negozio sostituisce lo storico punto vendita di Martinengo, aperto nel dicembre 2013 e ristrutturato nel 2019, introducendo spazi più ampi e il format PENNY di nuova generazione.

La nuova struttura si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.700 metri quadrati, di cui 1.284 dedicati alla vendita. A servizio della clientela sono disponibili 33 posti auto privati, ai quali si aggiungono 47 posti auto comunali. Il punto vendita accoglie il nuovo format dell’insegna, con i reparti gastronomia e macelleria, e propone un’esperienza di spesa più completa, funzionale e vicina alle esigenze quotidiane della comunità.

L’apertura di Ghisalba esprime una direttrice precisa del percorso di sviluppo di PENNY: affiancare alle nuove aperture il rinnovamento della rete esistente, anche attraverso la sostituzione delle strutture che non consentono di accogliere pienamente il nuovo modello di negozio. L’intervento permette così di elevare la qualità degli spazi, ampliare i servizi disponibili e consolidare la presenza dell’azienda sul territorio.

L’offerta commerciale esprime pienamente il posizionamento dell’insegna: un equilibrio tra convenienza quotidiana, qualità dei prodotti e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il negozio ospita tutti i principali reparti distintivi di PENNY, tra cui macelleria, gastronomia servita, punto caldo e area bake-off, affiancati da un assortimento in cui i prodotti italiani rappresentano circa il 75% dell’offerta complessiva. Una scelta che riflette la volontà dell’azienda di sostenere le filiere nazionali e creare valore condiviso con produttori e fornitori locali.

La continuità riguarda anche le persone. Tutti i collaboratori del punto vendita di Martinengo, ad eccezione del Direttore, sono stati trasferiti nel nuovo negozio di Ghisalba. Una scelta che valorizza le competenze già presenti nella squadra e assicura alla clientela esperienza, conoscenza del territorio e qualità del servizio fin dal primo giorno di apertura.

«L’apertura di Ghisalba rappresenta un passaggio importante nel percorso di rinnovamento della nostra rete nella provincia di Bergamo», dichiara Alexandru Iancu, National Sales Manager, per le aree nord-est di PENNY Italia. «Abbiamo investito in una struttura più ampia e adatta al nuovo format, mantenendo al centro le persone che hanno costruito negli anni il rapporto con la clientela di Martinengo. Portiamo a Ghisalba una squadra con esperienza e un’offerta più completa, con l’obiettivo di garantire ogni giorno convenienza, qualità e un servizio affidabile.»

L’apertura al pubblico del nuovo punto vendita, prevista per il 1° settembre, sarà preceduta la sera del 31 agosto dall’evento PRIMA PENNY, il format con cui l’azienda presenta ufficialmente i propri nuovi store alle istituzioni, alla stampa, ai partner commerciali e agli esponenti del tessuto economico locale. Più di una semplice anteprima, PRIMA PENNY rappresenta un momento di incontro e dialogo pensato per creare connessioni, valorizzare le relazioni esistenti e favorirne di nuove, contribuendo a rafforzare il legame tra PENNY e la comunità.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 100 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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