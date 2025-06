Pensata per creare, perfetta per crescere: Wacom presenta la nuova linea Wacom Cintiq

Wacom presenta una nuova generazione di display interattivi Wacom Cintiq, Cintiq 16, Cintiq 24 e Cintiq 24 touch, in grado di offrire prestazioni di livello professionale grazie a strumenti creativi professionali, che combinano la tecnologia di Wacom Pro Pen 3, un design compatto e un'usabilità che consente ai creativi di ottenere risultati superiori.

TOKYO, 5 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Wacom ha presentato oggi i nuovi display interattivi Cintiq 16, Cintiq 24 e Cintiq 24, che consentono ai creativi di superare i propri limiti con strumenti professionali economicamente vantaggiosi. Combinando il prodotto di punta Wacom Pro Pen 3 con un design più sottile e display nitidi progettati appositamente per la realizzazione di opere creative, questi modelli sono ideali per artisti e designer che desiderano migliorare il proprio lavoro e dare libero sfogo alle idee più audaci.

Come ha dichiarato Koji Yano, vice presidente senior di Wacom: "La creatività non ha limiti. È un tuffo nello straordinario. La nuova linea Cintiq è dedicata ai creativi che non si accontentano". Non è un semplice strumento, ma la magia ti permette di concretizzare le tue idee, portandole a un livello superiore.

Il tocco naturale di Wacom Pro Pen 3 Grazie a Wacom Pro Pen 3, i nuovi modelli Cintiq offrono tratti di penna precisi e reattivi grazie a una maggiore frequenza di campionatura e sensibilità alla pressione. Le linee fluide seguono perfettamente ogni movimento e supportano il lavoro creativo con un maggiore controllo.

Gli accessori opzionali consentono di personalizzare lo spessore dell'impugnatura, il bilanciamento del peso e la disposizione dei pulsanti per garantire un utilizzo confortevole durante le lunghe sessioni. Un altro accessorio opzionale è l'impugnatura in legno di Wacom Pro Pen 3, venduta separatamente, che si distingue per la sua finitura calda e strutturata, per un tocco più naturale durante le lunghe sessioni di disegno.

Display nitido e visualizzazione ottimale Disponibile nei formati 16,0" (risoluzione 2560 x 1600) e 23,8" (risoluzione 2560 x 1440), la linea Cintiq comprende modelli con sola penna e un modello con penna e input tattile (solo 23,8"). L'incollaggio diretto riduce al minimo lo spazio tra la punta della penna e il cursore. Il vetro opaco leggermente satinato riduce i riflessi e limita l'affaticamento degli occhi.

Linea affusolata e prestazioni silenziose Il design piatto con un profilo pulito e moderno è supportato da angoli di lavoro versatili. Entrambi i modelli sono più sottili dei predecessori: Cintiq 24, ad esempio, ha uno spessore di soli 21 mm, quasi la metà del precedente modello da 22", e quindi può essere più facilmente inserito in vari spazi di lavoro. Il design senza ventola garantisce un funzionamento silenzioso, favorendo la concentrazione durante le lunghe sessioni creative, senza surriscaldamento.

Supporto regolabile e installazione flessibile Cintiq 24 include il supporto regolabile Wacom, che consente di regolare l'angolazione in modo scorrevole e silenzioso. Cintiq 16 è dotata di piedini pieghevoli ed è anche compatibile con il supporto opzionale, venduto separatamente. Entrambi i modelli sono compatibili con lo standard VESA (75 x 75 mm) per l'utilizzo con bracci per monitor di terze parti.

Tutte le porte sono disposte in modo ordinato sul retro per semplificare la gestione dei cavi. Tutti i modelli supportano la connessione USB-C e il modello da 16" offre anche una comoda installazione con cavo singolo e alimentazione. Le porte HDMI e USB-A sono disponibili su entrambi i modelli come opzioni alternative.

Tutti i modelli sono dotati di licenze a tempo limitato per software creativi, tra cui Clip Studio Paint EX e MASV.

Disponibilità I nuovi modelli Wacom Cintiq saranno disponibili quest'estate. Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.wacom.com/products/wacom-cintiq.

Informazioni su Wacom Wacom è leader mondiale di soluzioni con penna digitale e offre strumenti intuitivi per la scrittura e il disegno. I nostri prodotti sono apprezzati in tutti i settori creativi, dagli studi alle aule, fino all'assistenza sanitaria, a supporto di studenti e professionisti. Le tecnologie della penna Wacom alimentano anche molti PC, tablet e telefoni dotati di penna, grazie a partnership con i migliori marchi tecnologici.

Scaricare le immagini dei prodotti qui: https://bit.ly/Wacom_Cintiq_Images

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2703405/Wacom_Cintiq_Family.jpg

