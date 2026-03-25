Phuket rafforza la propria posizione di destinazione residenziale internazionale sicura per le famiglie di tutto il mondo

La crescente domanda internazionale, i collegamenti a lungo raggio potenziati e la costante evoluzione di Laguna Phuket stanno incrementando il fascino della più grande isola della Thailandia come luogo sicuro e ben collegato a livello globale, rendendolo un posto ideale in cui vivere e investire.

PHUKET, THAILANDIA - Media OutReach Newswire - 24 marzo 2026 - La trasformazione di Phuket da destinazione di vacanza rinomata a livello mondiale a polo residenziale internazionale a pieno titolo sta inaugurando una nuova fase, con una crescita sostenuta dei residenti a lungo termine e degli acquirenti immobiliari internazionali, aspetto che riflette un cambiamento globale verso la priorità attribuita alla qualità della vita, alla sicurezza e alla stabilità nel lungo periodo. Phuket offre una meravigliosa natura tropicale supportata da infrastrutture mature, da solidi collegamenti internazionali e da percorsi strutturati volti all'ottenimento della residenza a lungo termine.

Gli acquirenti europei rappresentano uno dei segmenti in maggiore aumento. Vengono soprattutto da Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera e Scandinavia, attratti dal clima dell'isola, dallo stile di vita, dalla sicurezza e dalla crescente accessibilità dei collegamenti a lungo raggio.

Nel 2025, la Thailandia ha accolto oltre 35 milioni di visitatori internazionali. Gli arrivi a lungo raggio hanno superato gli 11 milioni, con un aumento del 13% su base annua, generando circa 668 miliardi di baht di fatturato nel settore turistico. L'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese sta perseguendo una strategia di "value over volume", puntando a un target di visitatori internazionali di alto livello pari a 14 milioni all'anno.

I collegamenti continuano a migliorare grazie ai nuovi voli diretti a lungo raggio da Parigi e Londra nonché dalla Scandinavia. La capacità passeggeri europea è aumentata di oltre il 16% su base annua e si attesta ora a un valore superiore di circa il 5% rispetto ai livelli pre-pandemia. Secondo i dati dell'Autorità di Frontiera, nel 2025 gli arrivi dall'Europa hanno raggiunto circa 7,8 milioni, rispetto ai 7,2 milioni del 2024. Le procedure di accesso più semplici stanno alimentando l'interesse per soggiorni più lunghi, per il lavoro da remoto e l'acquisto di proprietà orientato allo stile di vita.

Phuket unisce la vita da resort a un'assistenza sanitaria conforme agli standard internazionali, scuole internazionali di prim'ordine, porti per yatch, campi da golf da campionati, negozi di lusso e una variegata offerta gastronomica, il tutto supportato da affidabili collegamenti ad alta velocità e una rete stradale ben sviluppata.

Le ricerche di settore collocano Phuket tra le principali destinazioni a livello mondiale per le branded residence insieme a Dubai, Miami e New York. Oltre il 60% degli acquisti di appartamenti avviene a opera di acquirenti stranieri. I collegamenti aerei diretti per più di 80 città migliorano l'accessibilità, mentre altre rotte a lungo raggio sono in fase di sviluppo.

Il carattere strutturato del quadro normativo thailandese sui visti a lungo termine sostiene ulteriormente la crescita, offrendo possibilità di rinnovo per pensionati, investitori, imprenditori e professionisti che lavorano da remoto. Per gli acquirenti di residenze premium selezionate, Banyan Group agevola l'accesso ai visti Thailand Elite, rendendo più semplici le procedure per vivere a lungo termine nel Paese.

Al centro di questa evoluzione c'è Laguna Phuket, realizzata da Banyan Group. In oltre 35 anni è diventata una delle comunità integrate di resort e residenze più consolidate in Asia. Estesa su oltre 1000 acri lungo 3 kilometri di Bang Tao Beach, Laguna Phuket comprende sei hotel, un campo da golf premiato, ampie strutture wellness, il RAVA beach club e oltre 3000 branded residence collegate da lagune scenografiche. La comunità è composta da persone di oltre 70 nazionalità.

È in corso una fase di espansione, con circa 5000 residenze aggiuntive previste tra Laguna Phuket e la vicina Laguna Lakelands, un'oasi ecosostenibile immersa nella foresta tropicale e tra i laghi.

Banyan Group Residences, quinto in classifica a livello globale e numero 1 in Asia per le branded residence, pianifica di investire circa 1 miliardo di dollari americani in progetti residenziali a Phuket nei prossimi anni, rafforzando la fiducia a lungo termine nel futuro dell'isola quale destinazione residenziale sicura e connessa a livello internazionale.

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