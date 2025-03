Roma, 13 marzo 2025.Piano B, il 15 marzo a Roma “L’individuo (da solo) non esiste”: l’incontro per ripensare le politiche pubbliche, nato dalle reti della società civile

Sabato 15 marzo a Roma presso il Palazzo della Cooperazione, le reti della società civile daranno vita al Piano B “L’individuo (da solo) non esiste”. Sarà un momento di confronto e di proposte per dare tutti insieme un contributo attivo alle realtà politiche.

Mauro Magatti (Professore di sociologia Università Cattolica di Milano) sottolinea come «di fronte alle tante crisi che ci assalgono, serve un cambio di prospettiva. Il mondo cambia, dobbiamo cambiare anche noi. In meglio, e non in peggio!».

Per Paolo Venturi (Direttore Aiccon – Università di Bologna) «anche una scienza dura come la fisica, riconosce che ciò che dà consistenza alla materia è la relazione che c'è fra le molecole. Lo stesso si può dire dell'innovazione: processo che si misura con bisogni e aspirazioni che postula meccanismi collaborativi, aperti e fiduciari per generare valore. Non c'è progresso senza innovazione e non c'è innovazione senza un ecosistema che la renda possibile. Non è la "distruzione", come diceva Schumpeter, la cifra originale della generatività, ma bensì la "relazione».

Enrico Giovannini (Ordinario di Statistica all’Università di Roma Tor Vergata) sottolinea come «questa iniziativa mostra che ci può essere un pensiero alternativo a quello dominante, basato sulle relazioni invece che sull’individualismo, sull’equità invece che sulla legge del più forte, sulla giustizia tra generazioni invece che sull’egoismo che ci spinge a distruggere gli ecosistemi di cui facciamo parte. Le parole della nostra Costituzione – riferimento esplicito di Piano B - indicano chiaramente la strada da percorrere, insieme, per conseguire un benessere equo e sostenibile».

Secondo Marta Cartabia (Professoressa di Diritto Costituzione all'Università L. Bocconi di Milano) «le relazioni sono al centro della nostra cultura costituzionale eppure sono rimaste a lungo in secondo piano nella riflessione accademica e nel dibattito pubblico. Rimettere le relazioni al centro può offrire una prospettiva ai più svariati problemi del nostro vivere in comune: dall’economia al lavoro, dall’ambiente, al calo demografico fino alla giustizia».

Il programma della giornata prevede un ricco parterre di relatori che si alterneranno per toccare vari punti fondamentali. Dalle ore 10 spazio all’introduzione del paradigma relazionale con Alfredo Marra, Mauro Magatti, Ugo Morelli, Giorgio Vittadini, Chiara Giaccardi, Marta Cartabia, Roberto Rossini, Alessandro Rosina, Elena Granata, Paolo Venturi, Enrico Giovannini, Ermete Realacci, Luca Jahier, Francesco Russo, Dario Pizzul e Alberto De Toni.

Alle ore 12 verranno, invece, illustrati gli strumenti di Piano B (sito, canali whatsapp, social) e, congiuntamente, presentate le costruzioni di iniziative territoriali che uniscano le Reti territoriali e le facciano crescere sulla base della raccolta Piano B (edito da Donzelli) e dei successivi contributi.

Successivamente, alle 12:25, ci sarà l’introduzione di tre discussion papers. Carla Collicelli presenterà il documento programmatico sulla Sanità, Marco Bentivogli quello sul lavoro e Leonardo Becchetti le proposte su come accelerare la transizione energetica secondo la logica e gli strumenti dell’economia civile. Seguirà un dibattito con i partecipanti. Dialogo e relazioni proseguiranno nel corso di un pranzo cooperativo dove saranno utilizzati i prodotti della cooperazione sociale.

Alle 14:30, infine, Piano B si unirà alla manifestazione dei sindaci e delle sindache per l’Europa, che si terrà a Piazza del Popolo.

Le organizzazioni promotrici dell’evento sono Aiccon, ASviS, Base Italia, Fondazione per la Sussidiarietà, Generatività.it, NeXt Nuova Economia per Tutti, Festival Nazionale dell’Economia Civile, con la collaborazione di Argomenti 2000, Comunità Connessioni e Fondazione Symbola.

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/evento-piano-b/

Per accrediti e informazioni

Ufficio stampa

Stefano Testini 3356138145 Matteo Spinelli 3347661138

ufficiostampa@festivalnazionaleeconomiacivile.it