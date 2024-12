PigeonDay, la soluzione di Bonina S.r.l. Gruppo Bonina per tenere lontani i piccioni dai pannelli solari

La branca specializzata della società fondata da Giuseppe Bonina ha sviluppato una serie di sistemi per la protezione degli impianti presenti sulle coperture.

Catania, 4 dicembre 2024.Con la diffusione degli impianti fotovoltaici sia in ambito aziendale che sulle coperture delle abitazioni, l'efficienza energetica e la manutenzione di queste strutture sono diventate temi di primaria importanza. Tuttavia, uno dei principali ostacoli alla resa ottimale dei pannelli solari è rappresentato paradossalmente dai volatili, in particolare dai piccioni che, attirati dalle superfici protette offerte dagli impianti, arrecano danni significativi con il loro guano e i materiali utilizzati per costruire i nidi. “Il rischio è che si comprometta non solo la funzionalità ma anche la durata degli impianti”, evidenzia Giuseppe Bonina, fondatore in Sicilia di Bonina S.r.l. Gruppo Bonina. “I nidi costruiti sotto i pannelli possono causare ostruzioni, umidità e un accumulo di materiali che danneggiano i cavi e bloccano il corretto flusso d’aria, pregiudicandone il normale funzionamento”. Per rispondere a queste problematiche, la società siciliana ha creato un ramo aziendale ad hoc chiamato PigeonDay, sviluppato specificamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. Per impedire l’accesso dei volatili, Bonina ha studiato una serie di barriere fisiche e dissuasori che si integrano alla struttura dei pannelli, senza arrecare sofferenze agli animali. “I sistemi — evidenzia il fondatore del gruppo siciliano — permettono di evitare danni sia a breve che a lungo termine e consentono di mantenere i pannelli puliti e liberi da ostruzioni, massimizzando così la resa energetica dell’impianto”. Non solo: la garanzia offerta dagli installatori dei pannelli solari non rischia di essere inficiata dall’inserimento di tali sistemi, dato che non intaccano le strutture con fori o colle. Inoltre, con le protezioni pensate da PigeonDay, vengono ridotti i costi di manutenzione, prolungando la vita utile dei pannelli ed eliminando la necessità di frequenti interventi per la pulizia o la riparazione di danni. Gruppo Bonina è specializzato a 360 gradi nei lavori in quota e sulle coperture, motivo per il quale ha avviato, oltre PigeonDay, singole divisioni come Linea Vita Sicilia, Lavori in Quota Sicilia, Rimedi Verticali e Rimedi Coperture. “Una serie di soluzioni — aggiunge Giuseppe Bonina — unite da un fil rouge di sicurezza e innovazione”.

