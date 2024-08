Pizzeria Trianon, si rafforza la partnership con l’associazione Autismo Ogni Giorno

La storica pizzeria napoletana dona all’associazione attrezzature per l’attività sportiva estiva

Napoli, 5 agosto 2024 - Prosegue per il sesto anno consecutivo la collaborazione tra la Pizzeria Trianon di Napoli e l’associazione Autismo Ogni Giorno. Nelle scorse settimane la storica attività aperta nel 1923, che ha celebrato lo scorso anno i 100 anni, ha organizzato una serata speciale per giovani affetti da sindrome autistica. “Una partnership che va avanti dal 2018 e alla quale teniamo tantissimo, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sulla sindrome autistica e i bisogni di chi ne è affetto e dei familiari”, raccontano Giuseppe Furfaro e Angelo Greco, responsabili della storica Pizzeria Trianon. Per l’estate 2024 la Pizzeria Trianon ha donato all’associazione Autismo Ogni Giorno dei SUP (standup paddle) utili per svolgere attività in mare e permettere ai giovani accompagnati dai volontari di cimentarsi nel loro uso. “Siamo felici di poter contribuire con degli strumenti utili allo sport acquatico, un modo per supportare i lavori dell’associazione”. Nel 2023, la Pizzeria Trianon ha celebrato un traguardo straordinario, un secolo dedicato alla creazione della pizza napoletana perfetta. “Il centenario di attività è stato un momento emozionante per tutti noi”, riflette Furfaro. “Il significato di una famiglia che cresce e si evolve insieme ai collaboratori della pizzeria. Molti di questi — prosegue il responsabile — entrano da giovani per imparare il mestiere e terminano la loro carriera direttamente con la pensione, a dimostrazione dell’importanza dei valori nei quali crediamo”. Come tutte le belle storie, è importante innovare nel rispetto della tradizione. Proprio per questo motivo, Pizzeria Trianon non ha mai smesso di evolversi. Oltre ad essere una presenza consolidata nel cuore di Napoli, ha esteso le sue attività anche a Salerno, città che ha visto una crescita esplosiva negli ultimi anni. “Siamo legati sia a Napoli, il fulcro della tradizione pizzaiola, che a Salerno, una città in rapida evoluzione”, aggiunge Furfaro con orgoglio. Napoli e Salerno, unite dalla passione per la pizza napoletana, sono testimoni di un'arte culinaria che va oltre il cibo, trasformandosi in cultura dello stare bene. E la Pizzeria Trianon, con la sua storia centenaria e l’impegno verso l'innovazione e la qualità, continua a essere uno dei luoghi più ricercati dagli amanti della vera pizza napoletana, uno spazio dove sentirsi a casa, sia per i locali che per i turisti. Con un pensiero rivolto al mondo dell’associazionismo e del volontariato, che trova la sua sintesi con la partnership tra la Pizzeria Trianon e l’associazione Autismo Ogni Giorno.

·CONTATTI: Sito web https://www.pizzeriatrianon.it/