Poison Porto Cervo inaugura un nuovo concept per la stagione 2025

Porto Cervo, 30 luglio 2025 – Quest’estate, Poison Porto Cervo torna più forte che mai con un concept fresco, audace e irresistibile, firmato dall’imprenditore romano Tommaso Leopizzi. Nel cuore pulsante della Costa Smeralda, a Castel Cervo, il locale si trasforma in un tempio notturno dove luci al neon, musica coinvolgente e un’atmosfera elettrica faranno vivere ai propri ospiti serate indimenticabili.

La drink list è un inno alla leggerezza e alla freschezza: solo cocktail bianchi, realizzati con gin, tequila e vodka, per esperienze di gusto innovative e raffinate. Per chi ama la tradizione, l’immancabile birra, perfetta per brindare in ogni occasione con gli amici sotto le stelle.

A completare l’offerta di Poison, la partnership con Burgez Italia Srl, brand leader nel panorama fast casual italiano, sinonimo di ingredienti selezionati, di materie prime di qualità, per un gusto autentico. Burgez porta in Costa Smeralda una proposta food pensata per chi ama sapori veri, preparati con cura e nel rispetto della tradizione americana dello smash burger.

Con radici ben piantate nel territorio italiano e uno sguardo sempre rivolto all’innovazione, Burgez si conferma come il partner perfetto per accompagnare un’estate all’insegna del gusto e dello stile.

Per chi cerca qualcosa di vero, anche dopo l’ultimo drink, un nuovo must: un passaggio da Burgez, proprio accanto al Poison. Un ultimo spuntino per concludere al meglio le serate più movimentate.

“Poison è l’energia pura della notte: luci, musica, sapori e rispetto, tutto insieme per un’esperienza unica,” racconta Tommaso Leopizzi. “La collaborazione con Burgez è il nostro modo di dire che qui si fa sul serio: si beve, si mangia e si balla senza fermarsi mai!”

Aperto tutte le notti dalle 21.00 alle 06.00, da luglio a metà settembre, con ampio parcheggio gratuito, Poison Porto Cervo si trova a Castel Cervo sulla strada che collegaPorto Cervo a Poltu Quatu. E’ una destinazione imperdibile per chi vuole vivere la Costa Smeralda con stile, gusto e tanta voglia di divertimento.

