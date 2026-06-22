7 milioni di ore perse a causa dei ritardi: perché 1 milione di viaggiatori sta già monitorando i propri voli con AirHelp

Mentre le interruzioni dei voli persistono, nuovi dati mostrano che i viaggiatori stanno riappropriandosi delle informazioni sui propri voli, con l'app AirHelp che ha raggiunto 1 milione di utenti nei 12 mesi successivi al lancio.

MILANO, 22 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Con i viaggiatori che hanno perso quasi 7 milioni di ore a causa dei ritardi nel 2025, i passeggeri cercano sempre più informazioni al di fuori dei canali tradizionali delle compagnie aeree. In questo contesto, AirHelp ha annunciato che la sua app gratuita e indipendente di monitoraggio dei voli ha superato 1 milione di utenti a solo un anno dal lancio.

Con utenti provenienti dalle Fiji, dal Laos e dal Kirghizistan, negli ultimi 12 mesi sono state effettuate oltre 5 milioni di ricerche su numeri di voli, compagnie aeree e aeroporti. I dati mostrano anche un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori: quasi la metà degli utenti (46%) monitora il viaggio di qualcun altro, segno di una crescente dipendenza da dati indipendenti in tempo reale per seguire i propri cari, invece di attendere gli aggiornamenti delle compagnie aeree.

"Raggiungere un milione di utenti in un solo anno dimostra una chiara domanda di parità di accesso alle informazioni", ha dichiarato il CEO di AirHelp, Tomasz Pawliszyn. "Quando si verifica un disservizio, i viaggiatori vogliono visibilità immediata. Usano dati indipendenti per tracciare i voli in tempo reale, proteggere i propri programmi e richiedere compensazioni quando possibile".

Nuove funzionalità che colmano il divario dei risarcimenti

La crescita dell'app coincide con il lancio di nuove funzionalità. La funzione "Dove si trova il mio aereo?" permette ai passeggeri di tracciare il velivolo specifico assegnato al volo e seguirne il percorso prima della partenza.

Inoltre, il sistema multi-casella di posta analizza automaticamente i dati di viaggio storici, individuando interruzioni passate idonee fino a tre anni dopo l'evento. Con 21 milioni di passeggeri idonei al risarcimento nel 2025, queste funzioni riducono il divario tra diritti e azione.

L'app ora supporta nativamente otto lingue, tra cui francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, polacco e portoghese.

Trend regionali: Ryanair e grandi hub sotto osservazione

I dati dell'app AirHelp mostrano due tendenze chiare in Europa: Madrid è l'aeroporto più monitorato dagli utenti, mentre Ryanair è la compagnia più seguita.

Spagna, Francia e Italia rappresentano il nucleo della base utenti. In Spagna gli aeroporti più seguiti sono Madrid, Barcellona, Málaga, Alicante e Palma di Maiorca. In Francia: Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Lione, Marsiglia e Nizza. In Italia: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Napoli e Bologna.

Le destinazioni internazionali più seguite variano: gli utenti spagnoli preferiscono Amsterdam, i francesi Dubai e gli italiani Barcellona.

I dati di tracciamento delle compagnie aeree confermano il dominio di Ryanair tra gli utenti di AirHelp, poiché questa compagnia è quella che registra il livello più alto di tracciamento sia in Spagna che in Italia. In Francia, Air France è tra le compagnie aeree più seguite dagli utenti.

Chi è AirHelp

AirHelp è una società di tecnologia di viaggio che si occupa delle interruzioni dei voli. Dal 2013 ha ottenuto risarcimenti per oltre 3 milioni di passeggeri per voli in ritardo o cancellati. 12 milioni di passeggeri hanno protetto i propri voli con AirHelp+ Protection, e molti altri beneficiano delle informazioni gratuite su airhelp.com.

AirHelp ha inoltre lanciato una nuova app che offre tracciamento dei voli in tempo reale, avvisi di interruzione e opzioni di protezione aggiuntiva.

L'azienda è impegnata nella sostenibilità: pianta un albero ogni 100 interruzioni di volo e ne ha già piantati oltre 200.000.

Fonte nº1 al mondo per la compensazione dei voli

Con un'intelligenza artificiale innovativa e un team dedicato di oltre 400 AirHelpers, AirHelp rende semplice per qualsiasi viaggiatore nell'UE, nel Regno Unito e oltre ottenere fino a 600 € per ritardi e cancellazioni dei voli.

Per maggiori informazioni su AirHelp, visita: airhelp.com

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